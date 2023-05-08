شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Facebook مازال لديها 3 مليارات مستخدم وليست لكبار السن فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول فيسبوك إنه لم يمت و Facebookيريدك أن تعرف أنه ليس مخصصًا لـ "كبار السن" فقط ، كما يقول الشباب منذ سنوات، والآن مع وجود معاناة لشركة- TikTok حيث تواجه أكبر شوكة في جانبها – من حيث تدقيقًا حكوميًا شديدًا، وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، ربما يمكن لـ Facebook أن يضع نفسه كبديل قابل للتطبيق محليًا، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط وهى عزوف الشباب عن تطبيق الفيس بوك لقد انتقل الشباب لتطبيقات اخرى. هذا ما تم نشره على موقع apnews

ويقول شاب مثل ديفين والش24 عامًا، الذي يعيش في مانهاتن ويعمل في العلاقات العامة "لا أتذكر آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول، لا بد أنها كانت منذ سنوات" ولكن بدلاً من ذلك أقوم بالتسجيل إلى Instagram ، المملوك أيضًا لشركة Meta الأم لفيسبوك، حوالي خمس أو ست مرات في اليوم، ثم إن هناك TikTok بالطبع، حيث أقضي حوالي ساعة كل يوم في التمرير، والسماح للخوارزمية بالعثور على الأشياء "لم أكن أعرف حتى أنني مهتم بها".

وأضاف ولش أنه انضم إليها عندما كان في الصف السادس، وكان جزءًا عاديًا من حياتها، ولكن الآن Facebook أعتقد أنه أصبح مثل كبار السن، مثل الآباء الذين ينشرون صورًا لأطفالهم، وتحديثات الحالة العشوائية وأيضًا الأشخاص الذين يتشاجرون بشأن القضايا السياسية، "قال والش، ليس بالتأكيد رائع استخدام مصطلح Gen Z الذى يطلق على جيل ما بعد 2010 .

facebook منصة الوسائط الاجتماعية التي كانت رائعة من قبل، والتي نشأت قبل iPhone تقترب الآن من عقدين من الزمن، بالنسبة لأولئك الذين بلغوا سن الرشد ، في الوقت الذي أطلق فيه مارك زوكربيرج موقع thefacebook.com من غرفة سكنه في هارفارد في عام 2004 ، فقد تم دمجها بشكل لا ينفصم في الحياة اليومية - حتى لو تلاشت إلى حد ما في الخلفية على مر السنين.

ويواجه Facebook تحديًا غريبًا بشكل خاص اليوم، حيث يقوم 3 مليارات شخص بفحصه كل شهر، هذا يمثل أكثر من ثلث سكان العالم، و2 مليار تسجيل الدخول كل يوم، ومع ذلك، لا تزال تجد نفسها في معركة من أجل أهميتها ومستقبلها بعد عقدين من وجودها.

بالنسبة للأجيال الشابة - أولئك الذين سجلوا في المدرسة الإعدادية، أو أولئك الذين هم الآن في المدرسة الإعدادية، فهي بالتأكيد ليست المكان المناسب للتواجد فيه، بدون هذه الديموغرافية التي تحدد الاتجاه، فإن Facebook ، الذي لا يزال المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة الأم Meta ، يخاطر بالتلاشي في الخلفية - نفعي ولكنه ممل ، مثل البريد الإلكتروني.

لم يكن الأمر هكذا دائمًا، لما يقرب من عقد من الزمان، كان Facebook هو المكان المناسب ليكون المحك الثقافي، الشيء الذي تتم الإشارة إليه باستمرار في المحادثات اليومية والتلفزيون ،في وقت متأخر من الليل ، حتى أن تأسيسه كان موضوعًا لفيلم هوليود، سرعان ما أصبح برنامج Rival MySpace ، الذي تم إطلاقه قبل عام واحد فقط قديمًا ،مع تدفق الأطفال الرائعين على Facebook، لم يساعد مصير موقع MySpace في بيعه لشركة News Corp في عام 2005.

وقالت مويرا جاينور 28 سنة، "ربما هذا هو سبب انطلاق Facebook، لأنه مقارنةً بـ MySpace ، كانت منطقة المشاركة الجميلة، والمتكاملة والرائعة هذه لم تكن موجودة من قبل ونحن نتوق حقًا بعد الكفاح مع MySpace لفترة طويلة ".

ورفض زوكربيرج بيع Facebook ودفع بشركته من خلال ثورة الهاتف المحمول وضع نفسه صاحب رؤية، بينما ظهر بعض المنافسين - تذكر Orkut؟ - لقد تلاشى بشكل عام مع ارتفاع Facebook، ويبدو أنه لا يمكن إيقافه على الرغم من الفضائح المتعلقة بخصوصية المستخدم والفشل في معالجة خطاب الكراهية ،والمعلومات المضللة بشكل مناسب، حيث وصل إلى مليار مستخدم يوميًا في عام 2015.

وتلاحظ ديبرا أهو ويليامسون، المحللة في Insider Intelligence والتي تتابع Facebook منذ أيامها الأولى ، أن المستخدمين الأصغر سنًا للموقع قد تضاءلوا لكنهم لا يرون Facebook يذهب إلى أي مكان ، على الأقل ليس في أي وقت قريب.

"حقيقة أننا نتحدث عن أن Facebook يبلغ من العمر 20 عامًا، أعتقد أن هذا دليل على ما طوره مارك عندما كان في الكلية، قالت إنه أمر لا يصدق إنها "لا تزال منصة قوية للغاية حول العالم."

وأضافت كانت AOL قوية أيضًا في يوم من الأيام، ولكن قاعدة مستخدميها قد تقدمت في السن وأصبح عنوان البريد الإلكتروني لـ aol.com الآن أكثر بقليل من مجرد نكتة في نكتة حول الأشخاص الأميين تقنيًا في سن معينة.

بدا توم أليسون ، الذي يشغل منصب رئيس Facebook (عنوان مارك زوكربيرج الآن الرئيس التنفيذي لشركة Meta) ، متفائلًا عندما أوضح خطط المنصة لجذب الشباب في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس.

قال أليسون: "اعتدنا أن يكون لدينا فريق في Facebook يركز على الأفواج الأصغر سنًا ، أو ربما كان هناك مشروع أو مشروعان مخصصان للتوصل إلى أفكار جديدة" وقبل حوالي عامين قلنا لا - يحتاج خط إنتاجنا بالكامل إلى التغيير والتطور والتكيف مع احتياجات الشباب"يسميها عصر "الاكتشاف الاجتماعي".

"إنه مدفوع للغاية بما نراه يريده الجيل القادم من وسائل التواصل الاجتماعي. قال أليسون إن الطريقة البسيطة التي أحب أن أصفها هي أننا نريد أن يكون Facebook هو المكان الذي يمكنك من خلاله التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم والأشخاص الذين تريد معرفتهم والأشخاص الذين يجب أن تعرفهم.

واضاف الذكاء الاصطناعي أساسي في هذه الخطة، تمامًا كما تستخدم TikTok الذكاء الاصطناعي والخوارزمية لعرض مقاطع فيديو لأشخاص لا يعرفون أنهم يريدون رؤية Facebook، ويأمل في تسخير تقنيته القوية لاستعادة قلوب الشباب ومقل عيونهم. تعتبر البكرات ومقاطع الفيديو التي تشبه TikTok ، ولكن يتعرض مستخدمو Facebook و Instagram للقصف عند تسجيل الدخول إلى كلا التطبيقين ، وبالطبع الرسائل الخاصة.

واضاف أليسون "ما نراه هو المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في مشاركة البكرات ومناقشة البكرات ، وقد بدأنا في دمج ميزات المراسلة مرة أخرى في التطبيق ،للسماح مرة أخرى لـ Facebook بأن يكون مكانًا لا تكتشف فيه أشياء رائعة

ذات صلة بك فقط"لكنك تشاركها وتناقشها مع الناس"،ورفض Facebook باستمرار الكشف عن التركيبة السكانية للمستخدم ، مما سيلقي بعض الضوء على كيفية أدائه بين الشباب، لكن الباحثين الخارجيين يقولون إن أعدادهم آخذة في الانخفاض، وينطبق الشيء نفسه على المراهقين - على الرغم من أن Facebook يبدو أنه تراجع عن تجنيد المراهقين بنشاط، وسط مخاوف بشأن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم العقلية.

غالبًا ما يشكل الشباب مستقبل التواصل أعني هذه هي الطريقة التي انطلق بها Facebook - انجذب الشباب نحوه، وقال ويليامسون: "ونحن نرى ذلك يحدث تقريبًا مع كل منصة اجتماعية ظهرت على الساحة منذ Facebook" واضاف هذا العام يقدر Insider أن حوالي نصف مستخدمي TikTok تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا.

لا يرى ويليامسون انعكاسًا في هذا الاتجاه ، لكنه يشير إلى أن تقديرات Insider تصل فقط إلى عام 2026، وهناك انخفاض لكنه بطيء في ذلك العام ، توقعت شركة الأبحاث أن يكون حوالي 28٪ من مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بين 18 و 34 عامًا ، مقارنة بحوالي 46٪ في TikTok و 42٪ في Instagram، الأرقام أكثر وضوحًا بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

"أعتقد أن أفضل شيء لهولاء الشباب يمكنهم فعله هو الابتعاد عن منصة اجتماعية، إذا كانوا يريدون أن يصبحوا الصفحات الصفراء الجديدة .