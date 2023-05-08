تكنولوجيا: تسريب يكشف عن مواصفات شاشة وبطارية جهاز Pixel اللوحي وتاريخ الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لقائمة ظهر على أمازون وتمت إزالتها بعد ذلك، سيتم إطلاق جهاز Pixel Tablet في 20 يونيو في اليابان، في حين ظهرت الآن مواصفات رئيسية أخرى بفضل هذا التسريب.

فقد نشرت Amazon Japan لفترة وجيزة قائمة كاملة لوحي Pixel تضمنت الإصدار المجدول والعديد من الصور للجهاز. يبلغ سعر الجهاز اللوحي 79800 ين ياباني (اي 591 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) مقابل مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت (UFS 3.1). وظهر تسريب سابق للأسعار الأوروبية لشهر أبريل عند 600-650 يورو (657 دولارًا أمريكيًا إلى 711 دولارًا أمريكيًا).

كما تمكنت أحد المواقع المحلية مثل WinFuture من تصفح القائمة قبل إزالتها واكدت انه سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Tensor G2 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (LPDDR5). ظهرت شائعات أيضًا أنه سيكون هناك خياران للتخزين، مع 256 جيجا بايت هي الحجم الآخر.

علاوةً على ذلك، تكشف قائمة Pixel Tablet عن شاشة LCD بحجم 10.95 بوصة مع دقة 2560 × 1600 ونسبة سطوع 500 نتس ودعم قلم USI 2.0. تشمل المواصفات الأخرى لجهاز Pixel Tablet كاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل تلتقط مقاطع بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وثلاثة ميكروفونات، ومكبر صوت رباعي، و منفذ USB Type-C 3.2 Gen 1، وموصل ملحق 4 سنون ، و اتصال Wi-Fi 6، ودعم Bluetooth 5.2.، ونطاق Ultrawide (UWB) كما أكدته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بالفعل.

ويبدو أن جوجل تتخذ نهجًا متدرجًا لإطلاق أجهزتها القادمة إذا كان Pixel Tablet قادمًا في شهر يونيو ومن المتوقع أن يصل Pixel 7a الأسبوع المقبل.

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