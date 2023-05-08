تكنولوجيا: نوكيا تطرح هاتفين ذكيين بدعم 5G في متناول الجميع في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك HMD Global العديد من هواتف Nokia في الطريق، لكن القليل منها فقط سيصل إلى الولايات المتحدة. يعد كل من Nokia C300 و Nokia C110 من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة التي تخطط الشركة لتقديمها في الولايات المتحدة، وهي سوق لم تكن من أولويات HMD Global منذ أن استحوذت على علامة Nokia التجارية.

وعلى ما يبدو، سيتم التقاط كلا الهاتفين بواسطة شركة Tracfone (عبر Nokiamob)، وهي شركة Verizon المدفوعة مسبقًا. وهذا لا يعني أن الأجهزة ستكون متاحة من Verizon أيضًا، ولكن MVNO لديها اتفاقيات مع جميع شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة ، لذلك يجب أن تعمل هواتف Nokia على أي شبكات مدمجة.

تتضمن Tracfone بالفعل صفحات دعم لكل من هواتف Nokia الذكية التي يتم تشغيلها، لذلك نحن نعلم أنها ستكون متاحة للشراء في وقت ما. علاوةً على ذلك، تسرد Tracfone جميع المواصفات الرئيسية لكلا الهاتفين، ولكن لا تزال هناك معلومات مفقودة مثل حجم الشاشة ونوع الشرائح التي يجب الكشف عنها.

يتميز كل من Nokia C300 و Nokia C110 بدعم 5G ويتم دعمهم بنظام Android 12 بمجرد تشغيله. لا نعرف ما إذا كانت ستتم ترقيتهم إلى Android 13 أم لا..

تشتمل قائمة المواصفات الفنية لـ Nokia C300 على إعداد ثلاثي للكاميرا (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل)، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير ، وذاكرة تخزين 32 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار دعم معيار IP52 الخاصة به.

ومن ناحية أخرى، يحتوي Nokia C110 على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3000 مللي أمبير. وتمامًا مثل Nokia C300، فهو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP52، ويحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت.

لا نعلم كم سيكلف هذان الهاتفان، لكنهما سيشكلان بعضًا من أرخص هواتف 5G الذكية المتوفرة في الولايات المتحدة.

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