تكنولوجيا: إطلاق لوحة مفاتيح Lenovo Xiaoxin K3 الميكانيكية للبيع اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Lenovo توسيع تشكيلة منتجاتها، لا سيما مع العلامة التجارية Xiaoxin، التي جذبت انتباه المستخدمين اللاعبين. فقد كشفت الشركة مؤخرًا عن لوحة المفاتيح الميكانيكية Xiaoxin K3، والتي كانت متاحة للطلبات المسبقة الأسبوع الماضي وتم طرحها للبيع رسميًا اليوم بسعر 199 يوانًا (حوالي 30 دولارًا). وتقدم لوحة المفاتيح هذه خيارًا جذابًا للاعبين

تأتي Lenovo Xiaoxin K3 بثلاثة ألوان: الازرق والأسود والبنفسجي. وهي تتميز بتصميم مضغوط مع تخطيط من 91 مفتاحًا يعمل على تحسين حجم لوحة المفاتيح الرقمية، مما يقلل الحجم الإجمالي للوحة المفاتيح بأكثر من 20٪.

تستخدم لوحة المفاتيح ترتيب مفاتيح يشبه الدرج، مع ارتفاع OEM ومسند قدم قابل للتعديل على مرحلتين لتحسين بيئة العمل. تم تجهيز لوحة المفاتيح الميكانيكية K3 من Lenovo بـ “مفتاح قفز شين” المخصص وتتميز بأغطية مفاتيح ABS مزدوجة القوالب مصبوبة بالحقن.

تدعم لوحة المفاتيح تقنية Bluetooth و 2.4G والاتصال السلكي ثلاثي الأوضاع. وتبلغ سعة البطارية 3000 مللي أمبير، مما يجعلها متوافقة مع أنظمة Windows و macOS. علاوةً على ذلك، فإنها توفر ثمانية تأثيرات ضوئية بيضاء، وتزن 908.5 جرامًا، ويبلغ قياسها 356.25 ملم × 124.75 ملم × 42 ملم.

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