شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن ميزة جديدة تتيح تسريع إرسال الصور بإسم"إرسال الصور بشكل أسرع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن ميزة جديدة تتيح تسريع إرسال الصور رسائل بإسم "إرسال الصور بشكل أسرع" علي نطاق واسع والتي كانت قد كشفت عنها الشهر الماضي، يمكن الحصول على الميزة الجديدة عبر قائمة الإعدادات في تطبيق GoogleMessages، تأتي الميزة مع الوصف "الدقة منخفضة للإرسال بشكل أسرع."

من المحتمل أن تكون هذه الميزة قابلة للتطبيق فقط على رسائل RCS، والتي تقدم ميزات وإمكانيات محسّنة تتجاوز رسائل SMS القياسية وهي متوفرة على هواتف أندرويد مثل جوجل بكسل أو سامسونج جلاكسي.

نظرًا لأن الصور المرسلة عبر الرسائل القصيرة تعتبر نموذجية ذات دقة أقل، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تقليل حجم الملف بشكل أكبر مع الاحتفاظ بميزات مراسلة RCS الأخرى.

تتضمن هذه الميزات القدرة على معرفة وقت قيام شخص ما بالكتابة وإرسال الرسائل عبر بيانات الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi وتمكين إيصالات القراءة ومشاركة الصور عالية الدقة.

وفقًا لـ 9to5Google، يؤدي تمكين "إرسال الصور بشكل أسرع" إلى تقليل حجم الملف بأكثر من 60%، ويكون الفرق في الجودة ملحوظًا عند التكبير.

يبدو أن جوجل بصدد طرح التشفير من طرف إلى طرف لمحادثات مجموعة RCS على إصدارات مستقرة من تطبيق رسائل جوجل بعد شهور من الاختبار.

وأكدت جوجل خططًا لجلب التشفير إلى الدردشات الجماعية في منتصف عام 2022، مع طرح الإصدار التجريبي في يناير 2023.

بينما يرى بعض المستخدمين في أحدث إصدار مستقر من التطبيق دعمًا للتشفير من طرف إلى طرف، يبدو أنه كذلك غير متاح على نطاق واسع.

للتحقق مما إذا كان التشفير ممكّنًا، يمكن للمستخدمين فتح دردشة جماعية، والتحقق من تفاصيل الدردشة، والبحث عن "تشفير من طرف إلى طرف" تم تمييزه على أنه "قيد التشغيل".

وقامت رسائل جوجل أيضًا بتحديث علامات اختيار القراءة الخاصة بها ليتم عرضها مباشرة في البريد الوارد بجوار الرسالة.

وعند تسليم رسالة سيظهر زوج من عمليات التحقق على يسار رسالتك، وعندما تتم قراءتها، سيظهر زوج من عمليات التحقق مملوءة بالألوان.