تكنولوجيا: هواتف Poco F5 وPoco F5 Pro تنطلق في الإمارات العربية المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Poco غداً بشكل رسمي للإعلان عن هواتف Poco F5 وPoco F5 Pro للأسواق العالمية، ولقد ظهر الهاتفين اليوم رسمياً في سوق الإمارات العربية المتحدة.

هاتف Poco F5 Pro

تدعم Poco هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض WQHD+ أو بدقة 3200 في 1440 بيكسل، كما تتميز الشاشة بكثافة عرض 526 بيكسل لكل إنش.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 480 Hz، أيضاً تأتي تقنية إستشعار اللمس مدمجة في الشاشة، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

ويضم هاتف Poco F5 Pro إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر Omnivision OV64B رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع عدسات6P، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة وعدسات FoV، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم لقطات macro.

كما تدعم إعدادات الكاميرة التثبيت البصري والإلكتروني، من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

ويتميز هاتف Poco F5 Pro بنظام تبريد LiquidCool VC يشغل مساحة 5000 ملم مربع، والذي يتضمن غرف بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طبقات من الجرافيت.

أيضاً يدعم هاتف Poco F5 Pro بطارية بقدرة 5160 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W، ويتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

كما يتوفر Poco F5 Pro بألوان الأبيض والأسود، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

هاتف Poco F5

يتميز هاتف Poco F5 برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وتأتي الشاشة بدقة 1080 بيكسل، مع معدل تحديث مرتفع.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرات التثبيت البصري وأيضاً التثبيت الرقمي، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بايت وفتحة عدسات f/2.45.

وتقدم Poco هذا الإصدار بتصميم خفيف 181 جرام، ويتميز بسماكة 7.9مم، كما يضم Poco F5 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويأتي بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، ويدعم تقنية البلوتوث 5.3.

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