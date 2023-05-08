تكنولوجيا: جوجل تقدم تطبيق Weather بتصميم جديد على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لإطلاق تحديث جديد لتطبيق Weather على منصة الأندوريد والذي يأتي بتصميم جديد لواجهة التطبيق.

يتميز تطبيق Weather على منصة الأندوريد بتصميم مشرق يتضمن الكثير من الألوان مقارنة بالكثير من تطبيقات الطقس، كما يقدم تنبؤات للطقس لفترة تصل إلى 10 أيام.

أيضاً يتميز التطبيق برسوم توضيحية بتصميم لطيف في علامة تبويب “Today”، بينما يكشف تبويب “Tomorrow” الذي يقدم رسم بياني يوضح درجة الحرارة على مدار 24 ساعة والتي تبدأ من 7 صباحاً إلى 7 صباح اليوم التالي.

أيضاً يقدم التطبيق بيانات إضافية تشمل توقعات هطول الأمطار وحركة الرياح خلال هذه الفترة، بينما يكشف التبويب الأخير عن حالة الطقس على مدار 10 أيام.

من جانب أخر من المقرر أن تختفي هذه التبويبات من التصميم الجديد لتطبيق Weather، على أن يتم عرض كافة التوقعات في صفحة واحدة، كما يتم الكشف عن توقعات الطقس كل ساعة، مع عرض توقعات الطقس على مدار 10 أيام.

أيضاً من المقرر أن يظهر الرسم التوضيحي إلا أنه يأتي بحجم أصغر في الإصدار الجديد إلى أسفل درجة الحرارة، ويحاكي هذا التصميم الكثير من التطبيقات الأخرى المنافسة التي تظهر حالة الطقس على منصة الأندوريد.

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