تكنولوجيا: نوكيا تطلق هاتف Nokia 106 للعام 2023 مع Nokia 105 وNokia 110

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نوكيا عن هاتف Nokia 106 للعام 2023، مع إصدارات جديدة من هواتف Nokia 105، وNokia 110.

تنطلق الإصدارات الجديدة من هواتف نوكيا منخفضة التكلفة اليوم بترقية في المواصفات عن الإصدارات السابقة، ويأتي هاتف Nokia 106 بنفس المميزات المقدمة لهاتف Nokia 105 4G (2023)، كما يضم Nokia 106 مشغل للموسيقى ولعبة Snake التي غابت عن إصدار 105 4G (2023).

كما يدعم هاتف Nokia 105 راديو FM لاسلكياً، ويضم مصباح إضاءة، مع قوائم جهات الإتصال التقليدية، بينما يضم Nokia 106 مشغل MP3 للموسيقى، وأيضاً لعبة Snake ومصباح للإضاءة، ويدعم الهاتف عمر تشغيل يصل إلى 22 يوم في وضع الإستعداد، أو 12 ساعة عند إجراء المكالمات الصوتية.

أيضاً لتشغيل الموسيقى في هاتف Nokia 106 يحتاج المستخدم إلى بطاقة ذاكرة SD، كما يتوفر هاتف Nokia 106 بألوان الأحمر، والأزرق وأيضاً اللون الأسود.

وتدعم الإصدارات الثلاثة من هواتف نوكيا الإتصال بشبكات 2G، بينما يتوفر Nokia 110 بميزة الإتصال بشبكات 4G، ومن المتوقع أن يتوفر الإصدارات الثلاثة في الأسواق قريباً.

المصدر

اعلان





