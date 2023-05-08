شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط ناجح لمركبة فضاء صينية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مركبة فضائية صينية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بنجاح، اليوم الاثنين، إلى موقع هبوطها المقرر فى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.



وعادت المركبة الفضائية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - بعد 276 يوما من تشغيلها فى المدار، حيث يمثل نجاح التجربة إنجازا مهما في أبحاث الصين حول تقنيات المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، والتي ستوفر طرق ذهاب وإياب ملائمة على نحو أكبر من حيث الراحة والتكلفة على صعيد الاستخدام السلمي للفضاء في المستقبل.