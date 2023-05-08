شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10دقائق فى رحلة الفضاء لـBlue Origin تكلف ما يصل إلى 300 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رحلة الفضاء التي تقدمها شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس، هي أصغر رحلة فضاء سياحية تمتد عشر دقائق، ولكنها مع ذلك تكلف ما بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار لكل راكب وتحتاج فقط ليومين من التدريب.

دخل مؤسس أمازون جيف بيزوس قطاع الفضاء في عام 2000 بشركته Blue Origin قبل عامين من قيام إيلون ماسك بإنشاء شركة SpaceX، ومقرها في كينت بواشنطن، ولكن لديها منشأة إطلاق في غرب تكساس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ركزت شركته Blue Origin على رحلات الفضاء شبه المدارية، لكنها واجهت ماسك وجهاً لوجه في السباق لبناء مركبات إطلاق أرخص وأكثر موثوقية وقابلة لإعادة الاستخدام، عندما يتعلق الأمر بالسياحة الفضائية، كان بيزوس على متن أول رحلة مأهولة من Blue Origin إلى الفضاء في 20 يوليو 2021، قبل أن تبدأ شركته في تقديم رحلات تجارية في وقت لاحق من ذلك العام، وهناك خمس رحلات أخرى تضمنت دفع زبائن بعد رحلة بيزوس الأولى.

ومع ذلك، في سبتمبر من العام الماضي، تم إلغاء مهمة غير مأهولة في منتصف الرحلة بعد أن واجه الصاروخ ما بدا أنه فشل في الدفع، ومكنتها كبسولتها من الهبوط الآمن بمساعدة المظلات، مما يعني أنه لو كان هناك أشخاص على متنها، فمن المحتمل أن يكونوا على قيد الحياة رغم الصعوبات التي قد تتعرض لها الكبسولة.

ومع ذلك، اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى التحقيق وتم إيقاف نيو شيبرد منذ ذلك الحين.

وكانت انتكاسة لبيزوس، لكنه لا يزال يقود السباق شبه المداري وقد يقول الكثيرون عن سباق السياحة الفضائية بشكل عام في هذا الوقت.

وتأمل Blue Origin في استئناف الرحلات "قريبًا"، مما يعني أنه من المحتمل في وقت لاحق من هذا العام.

مواصفات الرحلة

سعر التذكرة: 200000 دولار - 300000 دولار.

الإقلاع من فان هورن، تكساس.

تستمر التجربة: 10 دقائق و 20 ثانية.

تكلفة الدقيقة: 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار.

هل يمكنك الاستمتاع بانعدام الجاذبية؟

نعم، لمدة 3 دقائق.

المنافذ: تحتوي مركبة Blue Origin على ستة نوافذ يزيد ارتفاعها عن 3 أقدام وعرضها 2.5 قدم تقريبًا.

الارتفاع: 62 ميلاً (100 كم).

المركبة الفضائية: صاروخ شيبرد جديد.

الرحلة الأولى: تم الانتهاء بالفعل من عدة رحلات ولكن من المتوقع إعادة فتحها للسائحين اعتبارًا من عام 2024.

الركاب: 6

التدريب المطلوب: يومين.