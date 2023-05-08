شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فرنسية تتعاون مع وكالة الفضاء لبدء تقديم رحلات منطاد على ارتفاع 25 كيلومترًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة Zephalto الناشئة في فرنسا شراكة مع Centre national d'études spatiales (CNES)، وكالة الفضاء الفرنسية، في خطة لبدء تقديم رحلات منطاد أنيقة على ارتفاعات عالية، ترتفع كبسولة Zephalto المضغوطة بواسطة منطاد ضخم مملوء بالهيدروجين أو الهيليوم، وسترتفع عالياً في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع يصل إلى 15.5 ميلاً (25 كيلومترًا) لتوفر للركاب رؤية فريدة للعالم أدناه.

من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية بحلول عام 2025 ، حيث قام موقع الشركة الإلكتروني بالفعل بالحجز مقابل إيداع بقيمة 11000 دولار، وفقًا لتقرير بلومبرج ، سيتسع منطاد Zephalto لستة ركاب وطيارين وسيقلع من ميناء الفضاء الفرنسي، وتأمل الشركة في توسيع نطاق وصولها إلى جميع أنحاء العالم ، وتتميز بدبابيس "الافتتاح في كل قارة مأهولة بالسكان على خريطة عالمية لموانئ Zephalto الفضائية.

ومع ذلك ، تأمل Zephalto في أن تميز نفسها عن المنافسين من خلال تقديم مسافريها في الفضاء القريب رفاهية المأكولات الفرنسية كجزء من رحلتهم، إلى جانب وسائل الراحة لكبار الشخصيات المصاحبة لسعر التذكرة الذي يزيد عن مائة ألف دولار ، تخطط Zephalto لتقديم تجربة تناول طعام من عيار ميشلان مع إطلالة على الكون من نافذة المقعد، أيضًا ، ستحتوي المركبة على شبكة Wi-Fi ، حتى تتمكن من نشر صورك الفضائية قبل العودة إلى الأرض!

تم تصميم المقصورة الداخلية للكبسولة من قبل المصمم الفرنسي جوزيف دييران ، الذي يأمل أن يسمح أسلوبه البسيط للركاب بتركيز انتباههم خارج النوافذ وليس محيطهم المباشر، وقال لبلومبرج "آمل أن يعود ضيوفنا إلى الأرض بمنظور جديد تجاه كوكبنا الثمين ، وجماله وكيفية حمايته بشكل أفضل".

ستستغرق الرحلة نفسها ما مجموعه ست ساعات ، تتكون من ساعة ونصف للصعود ، وثلاث ساعات لتناول الطعام ومشاهدة المعالم السياحية ، وساعة ونصف أخرى للعودة إلى الأرض، "نختار ارتفاع 25 كيلومترًا لأنه الارتفاع الذي تكون فيه في ظلام الفضاء، مع وجود 98٪ من الغلاف الجوي أسفلك ، لذلك يمكنك الاستمتاع بانحناء الأرض في الخط الأزرق. أنت في ظلام الفضاء قال مهندس الطيران ومؤسس زيفالتو فينسينت فاريت ديستيس ، "لكن بدون تجربة انعدام الجاذبية".

حتى الآن ، قامت الشركة بثلاث رحلات تجريبية تجريبية لمنطاد الستراتوسفير الخاص بها ، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن ارتفاع مثل الارتفاع الذي سيستغرقه الركاب المنتظمون، ويجب أن تحصل الشركة أولاً على شهادة EASA (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران) كشهادة طيران تجارية، بمجرد تشغيلها ، وتهدف Zephalto إلى إجراء ما يصل إلى 60 رحلة في السنة.

هذا المفهوم مشابه لشركات أخرى مثل Space Perspective التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها والتي تعد بالمثل حاملي التذاكر بعوامات سلمية فوق الغيوم لمشاهدة مناظر للأرض من قبل رواد الفضاء فقط.

تم تصميم سفينة Neptune One من Space Perspective للهبوط في البحر ، مقارنة بمركبة Zephalto ، التي ستهبط على أرض صلبة، سيطير نبتون واحد أيضًا إلى ارتفاع أعلى - 19 ميلاً (30.5 كيلومترًا) فوق سطح الأرض ، و 3.5 ميل (5.6 كيلومتر) أعلى من منطاد زيفالتو.