شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تعطيل التنزيلات الذكية على يوتيوب لتحرير مساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم يوتيوب Premium العديد من الميزات المفيدة لزيادة تحسين تجربة المستخدم وتنزيلات الفيديو التلقائية هي واحدة منها. ولكن إذا لم تكن على دراية بأن ميزة التنزيلات الذكية ممكنة افتراضيًا، فقد تشغل مساحة كبيرة على جهازك.

فيما تتيح لك وظيفة التنزيلات الذكية مع يوتيوب Premium تنزيل مقاطع الفيديو في الخلفية اعتمادًا على ما تتوقع الخوارزمية الخاصة به أنك سترغب في مشاهدته بعد ذلك، ويقوم تطبيق يوتيوب بتنزيل مقاطع فيديو بأطوال متفاوتة في الخلفية على جهازك عبر شبكة Wi-Fi وفقًا لمقاطع الفيديو التي شاهدتها سابقًا.

ويسمح هذا أيضًا للمستخدمين بمشاهدة سلسلة من مقاطع الفيديو سواء كان لديهم اتصال بالإنترنت أم لا ، دون الحاجة إلى دفقها أو تنزيلها جميعًا مرة واحدة، ومع ذلك ، يمكن أن يستخدم هذا مساحة تخزين أكبر لجهازك لمقاطع الفيديو التي قد لا ترغب حتى في مشاهدتها.

ربما لاحظ مستخدمو يوتيوب Premium أن الميزة ممكّنة بالفعل على أجهزتهم افتراضيًا، ومع ذلك ، لديك أيضًا خيار تعطيل الميزة في أي وقت تريده.

- قم بتشغيل تطبيق يوتيوب على جهازك.

- اضغط على قسم المكتبة.

- حدد خيار التنزيلات.

- اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الأعلى وحدد خيار الإعدادات.

- أخيرًا ، ما عليك سوى إيقاف تشغيل مفتاح التنزيل للتنزيلات الذكية.