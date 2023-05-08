شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معركة براءات اختراع جديدة بين جوجل وSonos حول "سماعة ذكية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هناك دعوي قضائية مقامة حاليا بين شركتي Sonos وجوجل في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بسبب مزاعم بأن جوجل قامت بنسخ تقنية السماعات الذكية الحاصلة على براءة اختراع من Sonos في أجهزة الصوت اللاسلكية مثل جوجل Home و Chromecast Audio.

وتعد القضية جزء من نزاع ممتد بشأن الملكية الفكرية بين شركاء الأعمال السابقين والذي يشمل دعاوى قضائية أخرى في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وطالب سونوس المحكمة بتعويض قدره 90 مليون دولار من جوجل في قضية سان فرانسيسكو، انخفاضًا من 3 مليارات دولار بعد أن قام قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ألسوب بتضييق القضية، وفقًا لإيداع محكمة جوجل.

وتزعم شركة Sonos أن جوجل انتهكت اثنتين من براءات الاختراع المتعلقة بالصوت اللاسلكي متعدد الغرف، وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، إن القضية تتعلق "ببعض الميزات المحددة جدًا التي لا يتم استخدامها بشكل شائع"، وأن Sonos "أخطأ في وصف شراكتنا والتكنولوجيا".

وعملت الشركات سابقًا معًا لدمج خدمة بث الموسيقى من جوجل في منتجات Sonos، ورفعت شركة Sonos دعوى قضائية ضد جوجل لأول مرة بسبب انتهاك براءات الاختراع في لوس أنجلوس وفي لجنة التجارة الدولية الأمريكية في عام 2020 ، متهمة العملاق التكنولوجي بنسخ تقنيتها أثناء تعاونهما.

وفازت Sonos بحظر استيراد محدود على بعض أجهزة جوجل من مركز التجارة الدولية العام الماضي ، وهو ما استأنفته جوجل. واجهت جوجل دعاوى براءات الاختراع الخاصة بها في كاليفورنيا وفي مركز التجارة الدولية، وكان لدى Alsup كلمات حادة لكلا الشركتين.

وفي الشهر الماضي، وصف هجومهم على شهادة الخبراء بعضهم البعض بأنها "رمزية لأسوأ دعاوى قضائية بشأن براءات الاختراع" مع "الكثير من الحبر المسكوب لغرض ضئيل"، وفي حكم عام 2020، أشار إلى الموارد "الهائلة" التي تم إنفاقها بالفعل على النزاع، وكتب القاضي: "بحلول النهاية، من المحتمل أن تكون الفواتير القانونية لأحزابنا قادرة على بناء عشرات المدارس، ودفع رواتب جميع المعلمين، وتقديم وجبات غداء ساخنة للأطفال".