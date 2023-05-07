تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 15 Ultra القادم بتصميم غير لامع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم الجيل القادم من هواتف الأيفون، وتسلط أحدث التسريبات الضوء بشكل خاص على هاتف iPhone 15 Ultra، الذي يشار إلى أنه يأتي بتصميم نهائي غير لامع.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة اليوتيوب عن نموذج أولي يوضح تصميم هاتف iPhone 15 Ultra الذي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد هذا العام.

وتؤكد التسريبات التي جاءت على منصة اليوتيوب على بعض التغييرات في التصميم، حيث يأتي 15 Ultra بإطار مميز بسمك أكبر مقارنة بهاتف iPhone 14 Ultra، كما يظهر الإصدار الجديد بتصميم أقل إتساعاً.

أيضاً تدعم ابل هاتف iPhone 15 Ultra بعدد من التحسينات الداخلية، كما أوضحت التسريبات التي جاءت من “Lewis Hilsentegger” على منصة اليوتيوب على أن هاتف iPhone 15 Ultra يتبنى هذا العام التصميم الغير لامع في الغطاء الخارجي.

ويظهر الهاتف في التسريبات المصورة باللون الأبيض أو الفضي، ومن المتوقع أن يتميز إطار الهاتف بتصميم من التايتنيوم غير لامع، كما تشير التسريبات إلى أن الغطاء الخارجي للهاتف يأتي بتصميم أنيق بطبقة زجاجية على غرار إصدارات OnePlus.

كما تدعم ابل هاتف iPhone 15 Ultra بمنفذ USB C، أيضاً تستبدل ابل زر التحكم في تشغيل أو إيقاف الصوتيات بزر “Action”، الذي يدعم تنفيذ إجراءات أكثر في الهاتف.

ويتميز الهاتف بسماكة 76.66مم، وإرتفاع 8.37مم، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإطارات أنحف وحواف منحنية، كما يأتي الجزء المخصص لميزة Dynamic Island بحجم أصغر، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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