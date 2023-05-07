تكنولوجيا: موتورولا تطلق سلسلة أجهزة تلفاز Motorola Envision في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا في السوق الهندي عن سلسلة أجهزة التلفاز Motorola Envision التي تتضمن 4 من أجهزة التلفاز الذكية.

تختلف إصدارات موتورولا الجديدة من سلسلة Motorola Envision في حجم الشاشة، ودقة العرض، على يأتي الإصدار الرئيسي بحجم 32 إنش في الشاشة، كما تأتي الإصدارات الأخرى بحجم 43، و55 إنش.

أيضاً يتوفر جهاز Envision المميز بحجم 43 إنش بجودة عرض FHD، كما يتوفر إصدار أخر بجودة عرض 4K، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 32 إنش بجودة عرض HD وينطلق الإصدار المميز بحجم 55 إنش بجودة عرض 4K.

كما تصل نسبة السطوع في أجهزة التلفاز الذكية المميزة بجودة عرض HD وFHD بنسبة سطوع 270 nit، وتأتي الأجهزة المميزة بجودة عرض 4K بنسبة سطوع 330 nit.

وفي نظام الصوتيات تقدم موتورولا سلسلة Motorola Envision بمكبرات صوتية بقدرة 20W، ويدعم الأجهزة معالج MediaTek رباعي الأنوية، على أن تأتي الإصدارات المميزة بجودة عرض HD وFHD بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وتتميز الإصدارات التي تدعم جودة عرض 4K بذاكرة 2 جيجا بايت رام.

أيضاً تقدم موتورولا الإصدارات الأربعة من السلسلة بسعة 8 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android TV 11، وتدعم الأجهزة الإتصال عبر WiFi، والبلوتوث، وتضم ثلاثة من منافذ HDMI، و2 من منافذ USB، ومنفذ Ethernet.

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