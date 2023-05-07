تكنولوجيا: جوجل تختبر وضع الإعلانات على Gmail بما في ذلك منتصف قوائم البريد الإلكتروني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن خدمة البريد الإلكتروني من جوجل، Gmail، بدأت في عرض المزيد من الإعلانات، بما في ذلك في منتصف قوائم البريد الإلكتروني، وهذا بالطبع يسبب الانزعاج بين المستخدمين.

وقد قوبل قرار الشركة بإدخال المزيد من الإعلانات في الخدمة بالنقد، حيث وجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين الإعلانات. ووفقًا للتقارير، تم طرح الزيادة في الإعلانات خلال الأسبوع الماضي على كل من إصدارات تطبيقات الويب والجوال من Gmail.

على الرغم من أن الخدمة تحتوي دائمًا على إعلانات، فقد تم وضعها مسبقًا في أعلى قائمة البريد الإلكتروني، مما يسهل التنقل فيها. ومع ذلك، مع انتشار الإعلانات الآن عبر قوائم البريد الإلكتروني، يجد المستخدمون صعوبة في التنقل حولهم.

كما تأثرت تجربة تطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا، حيث تظهر الإعلانات الآن في صندوق الوارد الخاص بفلتر التحديثات، وهي منطقة كانت خالية من الإعلانات في السابق. وأدت إضافة إعلانين في أعلى قائمة البريد الإلكتروني إلى جعل المساحة تبدو فوضوية وتسبب في قلق المستخدمين.

من الجدير بالذكر أن ليس كل المستخدمين يواجهون هذا التغيير، حيث يُعرف عن جوجل أنها تجري اختبارات مستهدفة مع ميزات وتغييرات في الخدمة وحتى إعلاناتها التي لا يتم طرحها للجمهور مطلقًا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المتأثرين بالإعلانات المتزايدة، قد يكون هذا مصدر إزعاج كبير.

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