شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كلاشنكوف" بدأت إنتاج خوذ عسكرية جديدة بمواصفات أمان عالية ضد الشظايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "كلاشنكوف" الروسية أنها بدأت بالإنتاج المتسلسل لخوذ Elbrus-T المصنوعة من التيتانيوم والتي تتمتع بمقاومة عالية ضد الشظايا، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "بدأ معهد Steel التابع لمؤسستنا بمرحلة الإنتاج الصناعي المتسلسل لخوذ Elbrus-T الجديدة المصنوعة من التيتانيوم، وتتمتع خوذ التيتانيوم بعدة مزايا مقارنة بالخوذ المصنوعة من مواد مركبة أخرى منها الحماية العالية من الشظايا ذات الحواف الحادة مثل شظايا القنابل اليديوية والألغام والقذائف الشديدة الإنفجار".

وأضاف البيان "الخوذ الجديدة تتوافق مع معيار الحماية BR2 - R 57560-2017 الروسي، وتتفوق على منافساتها من خوذ التيتانيوم الأخرى.. التقنيات الجديدة المستخدمة من قبل المصنعين ستقلل مدة دورة الإنتاج إلى 3 أشهر".

وأشار البيان إلى أن معد "Steel" التابع لـ "كلاشينكوف" يعتبر من المؤسسات الرائدة في روسيا حاليا في مجال إنتاج االمواد المخصصة للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، ويقوم بتطوير عدة انواع من دروع الحماية الديناميكية والكهرومغناطيسية ومعدات للحماية من الإشعاع ومعدات للحماية من الأسلحة الموجهة العالية الدقة.