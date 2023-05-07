شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقة تويتر ببلاش.. 50% من مستخدمى خدمة بلو المدفوعة "مجاهيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أكثر من نصف المشتركين الأوائل في Twitter Blue الذين دفعوا 8 دولارات شهريًا مشتركين وتخلوا عن علامات "التوثيق"، ووفقًا لتقرير Mashable، من بين حوالي 150 ألف مشترك مبكر في Twitter Blue، "حوالي 68157 شخصًا قد توقفوا وحافظوا على اشتراك مدفوع اعتبارًا من 30 أبريل".

ونقلاً عن البيانات التي تم جمعها من قبل الباحث المستقل ترافيس براون، قال التقرير إنه لا يوجد الكثير من المشتركين في Twitter Blue، ولم يعلق ماسك أو تويتر بعد على الأرقام المذكورة في التقرير.

وأظهرت تقارير العام الماضي أن إجمالي 150ألف مستخدم اشتركوا أصلاً في Twitter Blue في غضون أيام قليلة من إطلاقه في نوفمبر، وكما قامت منصة التدوين المصغّر بتعطيل عمليات الاشتراك الجديدة مؤقتًا لمدة شهر تقريبًا "بعد فترة وجيزة من اشتراك هؤلاء المستخدمين كنتيجة لتسجيل الحسابات في Blue بقصد انتحال شخصية العلامات التجارية الكبرى على المنصة".

وفقًا للتقرير، فهذا يعنى أن حوالي 81843 مستخدمًا، أو 54.5%، من مستخدمي Twitter الذين اشتركوا في Blue قد ألغوا الاشتراكات في البداية، وذكر التقرير "هذا معدل مرتفع بشكل غير طبيعي لخدمة الاشتراك عبر الإنترنت".

وعندما شق ماسك طريقه لجعل كل مستخدم يدفع على تويتر اعتبارًا من 20 أبريل، كشف تقرير سابق أن نصف مشتركي الخدمة الزرقاء لديهم أقل من 1000 متابع على المنصة، وعلاوة على ذلك، كان هناك 2270 مشتركًا مدفوعًا لمشتركي Twitter Blue وليس لديهم أي متابع.

ووفقًا لبراون، لدى Twitter Blue حاليًا ما مجموعه 444،435 مشتركًا مدفوعًا، وحوالي نصف جميع مشتركي تويتر المدفوعين (حوالي 220،132 مستخدمًا) لديهم أقل من 1،000 متابع، وفي 20 أبريل، سادت الفوضى على Twitter عندما أزال Musk أخيرًا جميع الحسابات القديمة التي تم التحقق منها بعلامات اختيار زرقاء، لكنه سمح لبعض المشاهير بالاحتفاظ بها.