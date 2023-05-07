تكنولوجيا: جوجل تطلق “Nearby Share” لمستخدمي أجهزة Windows في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في التوسع بدفع ميزة الأندوريد “Nearby Share” لجميع مستخدمي أجهزة ويندوز في أنحاء العالم.

أطلقت عملاق البحث ميزة “Nearby Share” لمستخدمي أجهزة Windows خلال الفترة الماضية، والتي تتيح تبادل الملفات بين الأجهزة المميزة بنظام تشغيل Android وأجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي المميزة بنظام تشغيل ويندوز لاسكياً عبر قوائم الأندوريد.

ولقد كانت الميزة محدودة على بعض الأسواق في البداية، كما كان التركيز الأول لشركة جوجل على سوق الولايات المتحدة.

واليوم تؤكد جوجل عبر صفحة الدعم على التوسع بالميزة لتشمل أسواق أكثر في الأسواق العالمية، على أن تشمل هذه الأسواق أوروبا، ومجموعة أخرى من الأسواق.

ولقد أكدت عدد من المستخدمين بالفعل في السابق على تمكين ميزة “Nearby Share” على الأجهزة، إلا أن الميزة بدأت في العمل بشكل فعلي مؤخراً بعد إطلاق جوجل للدعم بشكل رسمي في أسواق جديدة.

يذكر أن الميزة في مرحلة تجريبية في الوقت الراهن، لذا تعمل بعض الدول على حظر ميزة المشاركة ومنها دول كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، ومن المقرر أن تعلن جوجل لاحقاً عن إطلاق الميزة بشكل رسمي مع دعم لأجهزة ARM.

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