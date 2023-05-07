تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق زجاج “Giant Rhinoceros” بتصميم أقوى ومقاومة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Honor في العمل على تطوير لوحات “Giant Rhinoceros Glass” التي تنطلق بتصميم أقوى ومقاومة أعلى لمنافسة لوحات “Kunlun Glass” المطورة من هواوي.

كشف تقرير جديد من “Digital Chat Station” عن تطوير Honor لوحة زجاجية جديدة تعرف ب “Giant Rhinoceros Glass” والتي تأتي بتصميم قوي وأكثر متانة مع مقاومة أعلى لإصدارات شركة Honor من الهواتف الذكية المميزة.

ومن المقرر أن تنافس لوحات “Giant Rhinoceros” الزجاجية اللوحات المطورة من هواوي “Kunlun Glass” بتصميم أقوى.

ولقد قدمت هواوي لوحات “Kunlun Glass” بتصميم يرتكز على تقنية تصنيع متطورة تستغرق 24 ساعة، وتمر بعدد 108 عملية، مع درجة إنصهار 1600، كما تم تطوير اللوحات من الصخور الصلبة التي تتضمن مليارات من بلورات النانو عالية القوة لذا تتميز بمقاومة أعلى للتشقق أو التصدع.

أيضاً إستطاعت هواوي أن تحصل على شهادة بمعايير SGS السويسرية للوحات “Kunlun Glass” التي تؤكد على مقاومة اللوحات للسقوط، ولقد قدمت في سلسلة Mate50 التي تدعم مقاومة السقوط حتى 10 مرات أكثر.

يذكر أن منافسة لوحات “Giant Rhinoceros Glass” من Honor لإصدار هواوي يؤكد على أن Honor إستطاعت تطوير تقنية تصنيع أعلى كفاءة مع تصميم بمقاومة أعلى من “Kunlun Glass”، ومن المتوقع أن يكون هاتف Magic V2 القابل للطي أول إصدارات الشركة المميزة بلوحات Giant Rhinoceros الجديدة.

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