تكنولوجيا: سامسونج تستعد لمعالجة تقنية HDR في التحديث القادم لبرمجيات Galaxy S23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري سامسونج لدفع تحديث لسلسلة هواتف Galaxy S23 لمعالجة مشكلة تقنية HDR التي تواجه عدد من المستخدمين.

قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S23 بمجموعة مميزة من المواصفات، مع أعلى آداء في إعدادات الكاميرة، إلا أن تقارير من مستخدمي الهواتف نشرت مؤخراً توضح بعض المشاكل التي رصدت في هذه الإصدارات والتي تتعلق بتقنية HDR.

وتوضح تقارير المستخدمين أن هواتف Galaxy S23 تواجه مشكلة في ضبط دقة الألوان في بعض ظروف الإضاءة، لذا تخطط سامسونج لإطلاق تحديث للبرمجيات قريباً لمعالجة هذه المشكلة.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Ice Universe” وSamMobile، حيث أشار الموقع إلى تأكيد سامسونج خططها لدفع التحديث قريباً، ومن المتوقع أن ينطلق التحديث في شهر مايو.

يذكر أن تقنية HDR أو النطاق الديناميكي المرتفع طورت لإلتقاط تفاصيل أكثر دقة عند التصوير أو تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة أو في الأماكن المغلقة.

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