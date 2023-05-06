شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يطرح ميزة "إرسال الصور بشكل أسرع".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق Google Messages ميزة "إرسال الصور بشكل أسرع" أو "Send photos faster" الشهر الماضي والآن يجري إطلاقها على نطاق أوسع، حيث يمكن العثور على ميزة "إرسال الصور بشكل أسرع" كعنصر تبديل جديد في قائمة الإعدادات في تطبيق رسائل Google.

وقد تم تصنيفها على وجه التحديد على أنها "إرسال الصور بشكل أسرع" وتأتي مع الوصف "الدقة منخفضة للإرسال بشكل أسرع"، ومن المحتمل أن تكون هذه الميزة قابلة للتطبيق فقط على رسائل RCS ، والتي تقدم ميزات وإمكانيات محسّنة تتجاوز رسائل SMS القياسية وهي متوفرة على هواتف Android.

ونظرًا لأن الصور المرسلة عبر الرسائل القصيرة تعتبر نموذجية ذات دقة أقل ، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تقليل حجم الملف بشكل أكبر مع الاحتفاظ بميزات مراسلة RCS الأخرى، وتتضمن هذه الميزات القدرة على معرفة وقت قيام شخص ما بالكتابة وإرسال الرسائل عبر بيانات الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi وتمكين إيصالات القراءة ومشاركة الصور عالية الدقة.

ووفقًا لـ 9to5Google ، يؤدي تمكين "إرسال الصور بشكل أسرع" إلى تقليل حجم الملف بأكثر من 60٪ ، ويكون الفرق في الجودة ملحوظًا عند التكبير، ويبدو أن Google بصدد طرح التشفير من طرف إلى طرف لمحادثات مجموعة RCS على إصدارات مستقرة من تطبيق رسائل Google ، بعد شهور من الاختبار. كانت الميزة متاحة سابقًا فقط للمحادثات الفردية.

وأكدت Google خططًا لجلب التشفير إلى الدردشات الجماعية في منتصف عام 2022 ، مع طرح الإصدار التجريبي في يناير 2023. بينما يرى بعض المستخدمين في أحدث إصدار مستقر من التطبيق دعمًا للتشفير من طرف إلى طرف ، يبدو أنه كذلك غير متاح على نطاق واسع حتى الآن، للتحقق مما إذا كان التشفير ممكّنًا ، يمكن للمستخدمين فتح دردشة جماعية ، والتحقق من تفاصيل الدردشة ، والبحث عن "تشفير من طرف إلى طرف" تم تمييزه على أنه "قيد التشغيل".

وقامت رسائل Google أيضًا بتحديث علامات اختيار القراءة الخاصة بها ليتم عرضها مباشرة في البريد الوارد بجوار الرسالة، وعند تسليم رسالة ، سيظهر زوج من عمليات التحقق على يسار رسالتك ، وعندما تتم قراءتها ، سيظهر زوج من عمليات التحقق مملوءة بالألوان.