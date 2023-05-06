تكنولوجيا: Garmin تدفع تحديث لبرمجيات Forerunner 265 لمعالجة الثغرات وإضافة تحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Garmin عن دفع تحديث جديد لبرمجيات ساعة Forerunner 265 الذكية، والذي يستهدف معالجة الثغرات التي رصدت من المستخدمين مؤخراً، كما يقدم تحسينات لآداء الساعة الذكية.

كانت شركة قد أطلقت الإصدار التجريبي رقم 4.12 من تحديث البرمجيات منذ أسبوعين تقريباً، ويأتي هذا الإصدار بحجم صغير ليعالج بعض الثغرات والأخطاء، ومن المقرر أن يعمل التحديث على إصلاح ثغرات Forerunner 265 التالية:

دعم الوصول لأحداث المنافسات الرياضية لسباق الدراجات عبر ويجت race

تحسين صياغة مقترحات تدريبات ركوب الدراجات

دعم إظهار عمر البطارية المتبقي في تبويب الأيام في وجه CIQ

معالجة مشكلة عدم عرض الرموز على الشاشة مع الخلفية البيضاء في الشاشة

معالجة مشكلة توقف الساعة عن تسجيل بيانات HRV وحالة نوم المستخدم في ساعات الليل.

تصحيح مشكلة عرض رسائل نصية غير صالحة

تصحيح المشكلة التي تؤدي تحرير البيانات في صفحة map والتي تؤدي إلى إعادة تشغيل الساعة الذكية

إصلاح مشكلة calendar التي تعمل على إظهار الأحداث القادمة في تبويب all-day event قبل اليوم المحدد للحدث

معالجة مشكلة إقتطاع الصور في صفحة “Virtual Partner”

إصلاح المشكلة التي تؤدي إلى توقف الساعة الذكية عن إصدار تنبيهات صوتية.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي من تحديث البرمجيات لبعض من إصدارات ساعات Forerunner 265 الذكية.

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