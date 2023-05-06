تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن تصميم هاتف Huawei Mate 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Mate، ولقد كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم جديد لكاميرة Huawei Mate 60.

قدمت هواوي سلسلة Mate 50 للأسواق العالمية منذ بضعة أشهر، ومن جديد بدأت هواوي في تطوير جيل جديد يأتي بتحسينات وبعض التغييرات في التصميم.

ولقد أكدت الصور المسربة التي نشرت اليوم على أن هواتف Mate 60 ستتميز بتصميم جديد للكاميرة الرئيسية والذي يعرف ب”Star Oreo” ويتميز بتصميم دائري ينقسم إلى نصفين، على أن يضم الجزء العلوي اثنان من المستشعرات مع فلاش LED، ويأتي الجزء السفلي أيضاً باثنان من المستشعرات.

أيضاً مع الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية تظهر علامة XMAGE التجارية في الكاميرة، من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن هواوي تخطط لإطلاق 5 من الإصدارات الجديدة التي تتميز بنفس التصميم في الكاميرة.

ومن المقرر أن تشمل الهواتف القادمة إصدارات جديدة من هواتف Mate 50 E، وMate 50، وMate 50 Pro، إلى جانب إصدار RS.

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