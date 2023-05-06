تكنولوجيا: Hisense تعلن عن سلسلة أجهزة التلفاز A85K بشاشات OLED ومميزات خاصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hisense عن سلسلة أجهزة التلفاز A85K التي تتميز بشاشات OLED، وتدعم دقة عرض 4K، كما تأتي بمميزات خاصة لدعم المستخدمين في الألعاب.

تحقق علامة Hisense التجارية شعبية كبيرة بإصدارات الشركة من أجهزة التلفاز في الأسواق العالمية، واليوم تعود الشركة من جديد لإطلاق مزيد من الإصدارات، حيث أعلنت الشركة عن سلسلة A85K.

وتتميز سلسلة أجهزة التلفاز الجديدة بشاشات OLED، كما تأتي بحجم 55 و65 إنش، وتدعم تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 97%، وتصل نسبة السطوع في هذه الإصدارات إلى 900 nit.

أيضاً تدعم أجهزة A85K تباين 150000:1 لتوازن أفضل بين الأبيض والأسود، كما تدعم أجهزة التلفاز تقنية Dolby Vision IQ، ومعايير HDR10 Plus، وHLG، لذا تدعم الأجهزة تفاصيل أكثر دقة في المحتوى.

كما تدعم A85K ترقية المحتوى إلى دقة 4K، وتأتي بتقنية MEMC التي تعمل على خفض ضبابية الحركة وإنسيابية الإطارات، مع خفض التشويش.

من جانب أخر تأتي سلسلة Hisense A85K ببعض المميزات المخصصة لدعم المستخدمين في الألعاب، وذلك من خلال نمط Game Pro، الذي يعزز الإستجابة السريعة إلى 9 مللي ثانية، كما تدعم الأجهزة تقنية AMD FreeSync Premium لتجربة أفضل في الألعاب.

وتضم A85K عدد 6 من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 10W، والتي تدعم تقنية Dolby Atmos، وDTS Virtual:X لتعزيز التجربة الصوتية.

كما تنطلق الأجهزة بنظام VIDAA U7.0، الذي يدعم نطاق واسع من خدمات بث المحتوى مثل Netflix وDisney+ وأيضاً YouTube.

وتدعم أجهزة A85K تقنية Wi-Fi، والبلوتوث 5.0، وتتضمن منافذ HDMI 2.1، وHDMI 2.0، وUSB 3.0، وأيضاً USB 2.0.

كما تتميز الأجهزة بمعالج MediaTek MT9618 رباعي الأنوية، وتدعم مساعد Alexa الرقمي ومساعد جوجل لتلقي الأوامر الصوتية.

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