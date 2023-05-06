شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق تكنولوجية للاحتفال بالتتويج.. رمز تعبيرى جديد للتاج وصوت أليكسا الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت مراسم التتويج التاريخى للملك تشارلز الثالث فى كنيسة وستمنستر حيث تابعه الملايين حول العالم أمام شاشات التلفزيون، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة للتفاعل مع هذه المناسبة بل إن هناك بعض الطرق التكنولوجية للاحتفال بالتتويج عبر استخدام رمز تعبيري جديد للتاج، والتي يمكن الوصول إليها على Twitter، وكذلك ظبط أليكسا لتتحدث بلهجة بريطانية.

تكشف صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أهم استخدامات التقنية التي ستساعدك على الاحتفال باليوم التاريخى:

التغريد بالرموز التعبيرية للتتويج

أصدر قصر باكنجهام رمزًا تعبيريًا رسميًا على Twitter للاحتفال بتتويج الملك تشارلز، ويصور الرسم الكرتوني الملون تاج سانت إدوارد المصنوع من الذهب الخالص والمرصع بالجواهر من القرن السابع عشر مع غطاء مخملي أرجواني، وهو الشعار الذي يتم استخدامه لتتويج الملك.

ويعد أول رمز تعبيري تم إنشاؤه لتتويج بريطاني، مع آخر تتويج حدث قبل 70 عامًا، قبل اختراع وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة وحتى الإنترنت.

يمكن لتجربتها بنفسك: الانتقال إلى Twitter على سطح المكتب أو الهاتف المحمول، وتسجيل الدخول، وفي الجزء العلوي من الصفحة، اكتب تغريدة وتأكد من تضمين إحدى علامات التصنيف التالية: #Coronation و CoronationConcert وCoronationWeekend وCoronationBigLunch.

انشر تغريدتك وستتم إضافة رمز تعبيري جديد للتتويج تلقائيًا إلى نهايته.

امنح مساعدك الصوتي لهجة بريطانية

اجعل الأمر يبدو وكأنك مع العائلة المالكة من خلال منح مساعدي الصوت لهجات بريطانية، وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Amazon Alexa خارج المملكة المتحدة، وبالتالي بدون الإنجليزية البريطانية كلكنة افتراضية، فمن السهل التبديل.

يمكنك للقيام بذلك، أن تقول "Alexa ، غير صوتك" ، وسيبدأ في التنقل بين الخيارات، وبعد ذلك تشغيل صوت بريطاني.

ويمكنك استخدامه بتطبيق Alexa: اضغط على "الجهاز"، ثم أيقونة "Echo & Alexa" ثم حدد الجهاز الذي تريد تغيير صوته، وبعد ذلك، اضغط فوق رمز ترس الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن وانتقل لأسفل لتحديد "Alexa's Voice" ، قبل اختيار أحد خيارات "البريطانية".

يمكنك فعل الشيء نفسه مع Google Assistant بالانتقال إلى "إعدادات المساعد" على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو التطبيق المصاحب لمكبر الصوت الذكي.

اضغط على "مساعد الصوت" ضمن "جميع الإعدادات" ، واختر "British Racing Green".