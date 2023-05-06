تكنولوجيا: تحديث تطبيق صور Windows 11 الجديد يرفع مستوى التجربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل مايكروسوفت العمل على تحسين نظام Windows 11. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها توقفت عن العمل على Windows 10 للتركيز فقط على تحديث النظام الجديد.

وعلى ما يبدو، تركز مايكروسوفت الآن على تحسين تطبيق Photos في نظام Windows 11، وإضافة عرض الشرائح ووظائف الإزالة الموضعية.

تتيح ميزة عرض الشرائح الجديدة في تطبيق صور Windows 11 للمستخدمين عرض مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو كاملة مع الرسوم المتحركة الجذابة والانتقالات والتكرار الحلقي. ولتخصيص التجربة بشكل أكبر، يمكن للمستخدمين إضافة موسيقى خلفية والاختيار من بين مواضيع مختلفة مثل Chill و Fun و Energetic و Sentimental. تتوفر أيضًا عناصر تحكم سهلة الاستخدام مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت والصورة السابقة وعرض ملء الشاشة.

منذ فترة، ارتكبت مايكروسوفت خطأً فادحًا عن طريق إزالة ميزة الجدول الزمني من تطبيق الصور في Windows 11. ومع ذلك، فإن هذه الميزة مهمة جدًا للعديد من الأشخاص. ولحسن الحظ، يعيد التحديث الجديد هذه الميزة مرة أخرى.

يسمح الجدول الزمني للعودة للمستخدمين بمشاهدة مكتبة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بترتيب زمني. نتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين العثور على صورهم بسهولة أكبر عن طريق التحقق من نطاقات زمنية محددة.

كما يتضمن تطبيق الصور بنظام Windows 11 الآن أداة لإزالة الشوائب أو الكائنات غير المرغوب فيها من الصور. وبهذه الطريقة، يمكنك الآن إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من أي صورة.

جدير بالذكر ان هذه الميزات في مرحلة الاختبار حاليًا وهي متاحة فقط لعدد محدود من المستخدمين. ومن المتوقع أن تكون متاحة للجميع في الفترات القادمة.

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