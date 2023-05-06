شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ملفات الـ cookies بمتصفح الإنترنت؟ .. وكيفية تشغيلها أو إيقافها على "كروم " والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي كيفية إدارة ملفات تعريف الارتباط على متصفح الويب Chrome.
إليك كيفية تشغيل ملفات تعريف الارتباط أو إيقاف تشغيلها على جهاز الكمبيوتر/ الكمبيوتر المحمول:
1. افتح Google Chrome على جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول
2. في الجزء العلوي الأيسر، اضغط فوق المزيد ثم توجه إلى الإعدادات.
3. ضمن "الخصوصية والأمان" ، انقر فوق إعدادات الموقع.
4. اضغط فوق ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع.
من هنا يمكنك:
- تشغيل ملفات تعريف الارتباط: بجوار "المحظورة" ، شغّل المفتاح.
- إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط: قم بإيقاف تشغيل السماح لجميع ملفات تعريف الارتباط.
باستخدام ملفات تعريف الارتباط، يمكن للمواقع:
-الحفاظ على تسجيل دخولك
- تذكر تفضيلات موقعك
- يمنحك محتوى محليًا ذا صلة
- نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين خدماتنا.
في حالة عدم قدرتك على استخدام حساب Google الخاص بك وتلقي رسالة تفيد بإيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط ، فإن الخطوات التالية لتشغيل ملفات تعريف الارتباط:
- حاول تسجيل الدخول مرة أخرى.
إذا استمر ظهور رسالة الخطأ ، فإليك بعض الحلول الممكنة.
- افتح نافذة متصفح جديدة.
- امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح.
- تصفح على انفراد.
- قم بتغيير إعدادات الخصوصية في متصفحك.
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