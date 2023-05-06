شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ملفات الـ cookies بمتصفح الإنترنت؟ .. وكيفية تشغيلها أو إيقافها على "كروم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف ملفات الـ cookies أو ملفات تعريف الارتباط بأنها ملفات نصية صغيرة يتم تخزينها على سطح المكتب من خلال مواقع الويب التي يزورها المستخدم، وتحتوي على معلومات حول سلوك التصفح والتفضيلات التي تتضمن بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتفضيلات الموقع ومحتويات عربة التسوق.

وفيما يلي كيفية إدارة ملفات تعريف الارتباط على متصفح الويب Chrome.

إليك كيفية تشغيل ملفات تعريف الارتباط أو إيقاف تشغيلها على جهاز الكمبيوتر/ الكمبيوتر المحمول:

1. افتح Google Chrome على جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول

2. في الجزء العلوي الأيسر، اضغط فوق المزيد ثم توجه إلى الإعدادات.

3. ضمن "الخصوصية والأمان" ، انقر فوق إعدادات الموقع.

4. اضغط فوق ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع.

من هنا يمكنك:

- تشغيل ملفات تعريف الارتباط: بجوار "المحظورة" ، شغّل المفتاح.

- إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط: قم بإيقاف تشغيل السماح لجميع ملفات تعريف الارتباط.

باستخدام ملفات تعريف الارتباط، يمكن للمواقع:

-الحفاظ على تسجيل دخولك

- تذكر تفضيلات موقعك

- يمنحك محتوى محليًا ذا صلة

- نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين خدماتنا.

في حالة عدم قدرتك على استخدام حساب Google الخاص بك وتلقي رسالة تفيد بإيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط ، فإن الخطوات التالية لتشغيل ملفات تعريف الارتباط:

- حاول تسجيل الدخول مرة أخرى.

إذا استمر ظهور رسالة الخطأ ، فإليك بعض الحلول الممكنة.

- افتح نافذة متصفح جديدة.

- امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح.

- تصفح على انفراد.

- قم بتغيير إعدادات الخصوصية في متصفحك.