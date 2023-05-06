تكنولوجيا: جوجل تكشف لنا رسميًا عن هاتف Pixel Fold عبر مقطع تشويقي سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر مؤتمر Google I/O من اهم المؤتمرات السنوية للمطورين لشركة جوجل، ويبدو ان جوجل ستقوم هذا العام بالإعلان أخيرًا عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، مثل Pixel Fold و Pixel Tablet و Pixel 7a خلال هذا المؤتمر، وفقًا للشائعات.

والآن أكدت جوجل بنفسها أن هاتف Pixel Fold سيأتي في مؤتمر I/O هذا العام، والذي سيعقد في 10 مايو. فقد قامت الشركة بنشر مقطع فيديو تشويقي سريع على حسابها على تويتر، لتكشف للجميع عن الهاتف.

وإذا كنت تتساءل عن حجم Pixel Fold، فقد ذكرت بالفعل مجموعة من التسريبات والشائعات أنه أقرب إلى حجم هواتف Find N و Find N2 من Oppo أكثر من Galaxy Z Fold4. وعندما تقوم بفتحه، تكون الشاشة الداخلية في الوضع الأفقي.

من المفترض يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Tensor G2 الخاص بشركة جوجل، وسيبلغ وزنه 283 جرامًا، وقد يحتوي على بطارية أكبر من بطارية Galaxy Z Fold4.

سيتم بيع أول جهاز قابل للطي من جوجل بسعر 1799 دولار أمريكي في الولايات المتحدة وسيصبح متاحًا في 27 يونيو.

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