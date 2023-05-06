شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عملاق التشفير Binance يواجه تحقيقًا أمريكيًا لانتهاكه العقوبات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه منصة Binance لتداول العملات المشفرة تحقيقًا آخر من قبل وزارة العدل الأمريكية وهذه المرة يتعلق الأمر بانتهاكات محتملة ضد العقوبات المفروضة على روسيا. وفقًا لـ Bloomberg.

وتدرس الوكالة ما إذا كان تبادل العملة المشفرة قد سمح للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية في البلاد، وقالت مصادر المؤسسات الإخبارية أيضًا إن Binance تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة بأن البورصة استخدمت أيضًا لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، وفقا لتقرير engadget.

وإذا كنت تتذكر، فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المؤسسات المالية الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا، وطلب Mykhailo Federov نائب رئيس الوزراء الأوكراني، من بورصات العملات المشفرة الرئيسية تجميد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية في نفس الوقت ، لكن Binance كانت واحدة من الشركات التي رفضت القيام بذلك في ذلك الوقت ، وقال متحدث باسم الشركة إن حظر وصول الأشخاص من جانب واحد إلى العملة المشفرة "من شأنه أن يتعارض مع سبب وجود العملة المشفرة" ، لأنه سيؤثر على المستخدمين العاديين وليس فقط القلة الروسية.

وإذا كانت وزارة العدل تدرس حقًا أنشطة Binance المتعلقة بالعقوبات الروسية ، فهي مجرد واحدة من التحقيقات التي تتصارع معها البورصة، وبدأت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية النظر في التقارير التي تفيد بأن Binance يُستخدم في مخططات غسيل الأموال في عام 2021.

وفي وقت سابق من هذا العام ، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بعدم مطالبة المستخدمين بالتحقق من هوياتهم ، وتقديم مشتقات تشفير غير مسجلة وتنفيذ تدابير لتجنب اللوائح الأمريكية، وأخبرتنا Binance في ذلك الوقت أنها وجدت الاتهامات "غير متوقعة ومخيبة للآمال".

وهذه المرة ، أخبرت بلومبرج في بيان: "في عام 2021 ، أطلقت Binance مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركات بالكامل ، بما في ذلك جلب مقعد من الطراز العالمي من المديرين التنفيذيين المخضرمين لتغيير جذري في كيفية عمل Binance عالميًا." وتابع المتحدث الرسمي أن الشركة تتبع الآن بروتوكولات صارمة لمعرفة عميلك مماثلة لتلك التي تستخدمها البنوك التقليدية، وقالوا إن "سياستنا تفرض نهج عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة. المستخدمين الروس ينتهكون العقوبات الأمريكية.