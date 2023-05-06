شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عملاق التشفير Binance يواجه تحقيقًا أمريكيًا لانتهاكه العقوبات الروسية والان مع تفاصيل الخبر
وتدرس الوكالة ما إذا كان تبادل العملة المشفرة قد سمح للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية في البلاد، وقالت مصادر المؤسسات الإخبارية أيضًا إن Binance تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم سابقة بأن البورصة استخدمت أيضًا لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، وفقا لتقرير engadget.
وإذا كانت وزارة العدل تدرس حقًا أنشطة Binance المتعلقة بالعقوبات الروسية ، فهي مجرد واحدة من التحقيقات التي تتصارع معها البورصة، وبدأت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية النظر في التقارير التي تفيد بأن Binance يُستخدم في مخططات غسيل الأموال في عام 2021.
وفي وقت سابق من هذا العام ، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بعدم مطالبة المستخدمين بالتحقق من هوياتهم ، وتقديم مشتقات تشفير غير مسجلة وتنفيذ تدابير لتجنب اللوائح الأمريكية، وأخبرتنا Binance في ذلك الوقت أنها وجدت الاتهامات "غير متوقعة ومخيبة للآمال".
وهذه المرة ، أخبرت بلومبرج في بيان: "في عام 2021 ، أطلقت Binance مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركات بالكامل ، بما في ذلك جلب مقعد من الطراز العالمي من المديرين التنفيذيين المخضرمين لتغيير جذري في كيفية عمل Binance عالميًا." وتابع المتحدث الرسمي أن الشركة تتبع الآن بروتوكولات صارمة لمعرفة عميلك مماثلة لتلك التي تستخدمها البنوك التقليدية، وقالوا إن "سياستنا تفرض نهج عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة. المستخدمين الروس ينتهكون العقوبات الأمريكية.
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