شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن تقريرها المالى ربع السنوى.. وآيفون يحقق مبيعات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن تقرير وضها المالي للربع الثاني من 2023، حيث تمكنت من تجاوز توقعات وول ستريت، وقالت إنها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في إيرادات الخدمات وحققت رقما قياسيا جديدا في ربع مارس، حيث تُظهر الأرقام استمرار الطلب على تشكيلة iPhone 14، لكن في نفس الوقت فإن أقسام أبل الأخرى ، بما في ذلك Mac و iPad ، تراجعت عامًا بعد عام.

لكن في نفس الوقت، فإن هذا يمثل انخفاضا في إيراداتها بمقدار 3%، حيث قلص المستهلكون الإنفاق على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بسبب مخاوف الركود التي تلوح في الأفق، حيث يعد هذا هو ثاني انخفاض في الإيرادات ربع السنوية على التوالي لشركة أبل.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة: "يسعدنا أن نعلن عن رقم قياسي على الإطلاق في الخدمات وسجل ربع سنوي لجهاز آيفون على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات، وأن تصل قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، و قال لشبكة CNBC في مقابلة إنه، على عكس الشركات التقنية الكبيرة الأخرى التي قامت بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الأشهر الأخيرة ، فإن أبل لا تفكر في إجراء تخفيضات واسعة النطاق.

وقال كوك: "أعتقد أن هذا هو الملاذ الأخير، وبالتالي، فإن التسريح الجماعي للعمال ليس شيئًا نتحدث عنه في هذه اللحظة".

وشهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية انخفاضًا حادًا في الأشهر الأخيرة، حيث أبلغ كل من IDC و Canalys عن انخفاض الشحنات في جميع أنحاء العالم بنحو 30 في المائة في الربع الأول من عام 2023، وكانت شركة أبل هي الأكثر تضررًا من بين جميع العلامات التجارية الكبرى حيث استمر المستهلكون في خفض إنفاق الأجهزة.

ووصلت ربحية السهم لـ $1.52 في حين سجلت الإيرادات $94.8 مليار دولار، فيما كانت استطلاعات آراء السوق من Investing أشارت إلى متوقعة لتصل ربحية السهم لـ $1.43 وتصل أرباح الشركة لـ $92.9 مليار دولار.

وسجلت Apple أيضًا رقمًا قياسيًا في مبيعات الخدمات بلغ 20.9 مليار دولار عن هذا الربع. تعتبر أعمال الخدمات - التي تشمل Apple Music و Apple TV + - محركًا متزايد الأهمية للإيرادات لشركة Apple وهو أقل تقلبًا من مبيعات الأجهزة، وقال المدير المالي لوكا مايستري للمحللين في مكالمة المحللين يوم الخميس إن شركة آبل لديها الآن أكثر من 975 مليون اشتراك مدفوع عبر خدماتها ، بزيادة 150 مليون عن العام الماضي.

وارتفعت مبيعات آيفون 1.5 بالمئة إلى 51.33 مليار دولار، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 3.3 بالمئة إلى 48.9 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف، وتراجعت مبيعات أجهزة ماك بأكثر من 30 بالمئة إلى 7.17 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين بانخفاض 25 بالمئة إلى 7.8 مليار دولار، حسبما ذكرت رفينيتيف.

وانخفضت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء من أبل، والتي تشمل إيربودز وأبل ووتش، بأقل من واحد بالمئة إلى 8.76 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 4.4 بالمئة إلى 8.4 مليار دولار، وكان أكبر قطاعات أبل نموا هو قطاع الخدمات، الذي يتضمن منتجات مثل آي كلاود وأبل باي، إذ نما 5.5 بالمئة إلى 20.9 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

يذكر أنه في 25 أبريل الماضي، أعلنت مجموعة مايكروسوفت خلال الربع الثالث مع ربحية ربع سنوية على السهم وبقيمة $2.45 على عائدات قدرها $52.9 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات أرباح على السهم تصل الى $2.24 مع عائد بنحو $51.12 مليار دولار.

أما أرباح ألفابيت (جوجل) جاءت فاقت توقعات المحللين في يوم 25، خلال الربع الأول مع ربحية ربع سنوية على السهم تصل الى $1.17 وعائدات بنحو $69.8 مليار دولار.