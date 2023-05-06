تكنولوجيا: أبل تحافظ على أرباح الربع الأول بفضل مبيعات آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل عن نتائج الربع المالي، والتي تعتبر أفضل مما توقعه المحللون. فقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 94.8 مليار دولار بين شهري يناير ومارس 2023، بانخفاض 3٪ عن 97.2 مليار دولار في العام الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات قياسية من أجهزة آيفون في الثلاثة أشهر الأولى من العام وسجلت ايضًا جميع الخدمات، بما في ذلك App Store و Apple Music و Apple Pay و iCloud.

جاء الانخفاض السنوي في المقام الأول من المبيعات الضعيفة لأجهزة Mac و iPad. ولحسن الحظ بالنسبة لشركة أبل، بلغت عائدات iPhone 51.3 مليار دولار، بزيادة 2٪ على أساس سنوي، وتضاعفت على أساس سنوي في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة مثل الهند وإندونيسيا وتركيا.

تضم خدمات أبل الآن 975 مليون اشتراك مدفوع، بزيادة مذهلة قدرها 150 مليون عن عام 2022. وكشف التقرير أيضًا أن الجهاز النشط المثبت الآن يزيد بشكل مطرد عن 2 مليار.

كما أوضح تيم كوك أن الشركة ستستمر في الاستثمار على المدى الطويل، بما في ذلك إحراز تقدم كبير نحو بناء منتجات محايدة الكربون وسلاسل التوريد بحلول عام 2030.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن أبل دفعت 23 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي البالغ 28.6 مليار دولار للمساهمين، وللعام الحادي عشر على التوالي، تمت زيادة الأرباح الفصلية.

المصدر

اعلان





