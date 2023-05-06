تكنولوجيا: سوني تغلق PixelOpus… الاستوديو وراء لعبة “Concrete Genie”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إغلاق PixelOpus، الاستوديو الصغير الداخلي داخل PlayStation Studios، خلال الشهر المقبل. ففي بيان لـ Engadget، أكد ممثل PlayStation ان استديو هات PlayStation تقوم بتقييم محفظتها وحالة مشاريع الاستوديو بانتظام للتأكد من أنها تلبي الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للمؤسسة.

وكجزء من عملية المراجعة الأخيرة، قررت سوني إغلاق PixelOpus في 2 يونيو. يقال إن PixelOpus، مطور مشاريع العاطفة الخيالية لكل من Concrete Genie و Entwined، كان يعمل على لعبة PS5 جديدة مع Sony Pictures Animation.

تأسس الاستوديو، الذي يتخذ من سانتا ماتيو مقرًا له، في عام 2014 تحت مظلة Sony Interactive Entertainment استجابة للنجاح المفاجئ لاستوديو indie’s Journey على PS3. وسعت لعبتي PixelOpus إلى نفس الأنواع من الأفكار الأصلية: كانت Entwined لعبة إيقاع ثنائي العصا بأسلوب فني مميز حول طائر أزرق وسمكة برتقالية تحلق في الكون. في حين أن قصة لعبة Concrete Genie تدور حول استخدام فن الشارع.

وعلى الرغم من أن PixelOpus سيختفي قريبًا، إلا أن اللعب ستظل متاحة في متجر PlayStation مقابل 30 دولارًا.

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