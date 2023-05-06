تكنولوجيا: جوجل ستطلق ساعة Pixel Watch 2 هذا الخريف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استغرقت جوجل سنوات لشحن أول ساعة Pixel، ولكن قد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتقديم الإصدار التالي. فوفقًا للمصدر 9to5Google، ستطلق شركة جوجل ساعة Pixel Watch 2 هذا الخريف إلى جانب مجموعة هواتف Pixel 8.

تعتمد ساعة Pixel Watch الحالية على نظام Exynos 9110 الذي يعود إلى سنة 2018 والذي يجعل الساعة أقل من ناحية الكفاءة مقارنةً بساعة Apple Watch والعديد من ساعات Wear OS. ومع ذلك، قد تستخدم الشركة شريحة أحدث مع هذه الساعة الجديدة بالإضافة إلى عمرًا أطول للبطارية، ناهيك عن المزيد من الأداء.

قد تلعب البرامج أيضًا دورًا مهمًا أيضًا، فهناك تلميحات التعليمات البرمجية لنظام Android 14 قبل الإصدار، قد يستخدم نظام التشغيل Wear المواد القابلة للتكيف التي قمت بتلوينها منذ Android 12.

لم تقم جوجل بعد بتمكين المقاييس الصحية الرئيسية مثل تشبع الأكسجين (SpO2) ودرجة حرارة الجلد طوال الليل لساعة Pixel Watch الحالية، على الرغم من أن هذه قد لا تتطلب أجهزة جديدة.

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