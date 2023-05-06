شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى تويتر يُظهر التغريدات الخاصة للجمهور.. والشركة تعترف بالمشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خطأ في تويتر عن تغريدات Circle، وهي طريقة لإرسال التغريدات لاختيار الأشخاص ومشاركة الأفكار مع الأصدقاء الموثوق بهم، إلى المستخدمين العموميين، وذلك بحسب اعتراف منصة التغريدات التي يديرها Elon Musk.

وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مستخدمي سيركل ، قال موقع تويتر إنه في أبريل 2023 ، "ربما سمح حادث أمني للمستخدمين خارج Circle تويتر الخاصة بك بمشاهدة التغريدات التي كان من المفترض أن تقتصر على الCircle التي كنت تنشر عليها"، وقال موقع تويتر إن الخطأ قد تم إصلاحه الآن ، ويعرف الفريق سبب ذلك ، وفقًا لتقرير TechCrunch.

ووفقًا للشركة ، "يمكنك اختيار من في Circle تويتر الخاصة بك ، ويمكن للأفراد الذين أضفتهم فقط الرد على التغريدات التي تشاركها في الCircle والتفاعل معها"، ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال مع مستخدمي Circle، حيث قام العديد من مستخدمي الCircle بالتغريد في وقت سابق أن الناس خارج دائرتهم كانوا يحبون تغريداتهم الخاصة، وأشار التقرير إلى أن "آخرين أفادوا بأن تغريدات" سيركل "وصلت إلى أبعد من أولئك الذين يتابعونهم".

وتم عرض تغريدات الCircle في الجدول الزمني "من أجلك" للمستخدمين ولكنها لم تكن في دائرتهم ، وفقًا لبعض المستخدمين، ويمكن للمستخدمين تضمين ما يصل إلى 150 شخصًا في دوائر تويتر الخاصة بهم، ووفقًا لـ تويتر ، "لن تتمكن Circle تويتر الخاصة بصديقك من رؤية أي جزء من المحادثة ما لم تشترك دوائرك في أعضاء مشتركين"





ميزة تويتر سيركل Circle ؟تشبه Twitter Circle ميزة المجتمعات التي أعلنت عنها الشركة سابقا، إلا أنها أكثر شبها بتطبيق Path الذي كان مشهورا قبل سنوات وشبكة جوجل بلس الاجتماعية، كما توفر طريقة شبيهة بنشر القصص سواء في سناب شات أو انستجرام مع مجموعة من الأصدقاء المقربين فقط يختارهم المستخدم. .





كيف تعمل ميزة Circle ؟وما على المستخدم عند وصول الميزة الجديدة، إلا إضافة مجموعة من المتابعين حتى 150 متابع إلى الدائرة المقربة Twitter Circle، ثم بعدها عند نشر تغريدة جديدة يمكنه اختيار المشاركة معهم بدلا من المشاركة مع الجميع أو في مجتمع من المجتمعات المشترك بها، ويمكن للمستخدم لاحقا إزالة المتابعين من الدائرة أو إضافة متابعين جدد، لكن يبدو أن الميزة توفر للمستخدم إنشاء دائرة واحدة من المتابعين المقربين وليس مجموعة من الدوائر يضم لها متابعين مختلفين، لكن الميزة قيد الاختبار وقد تغير تويتر الكثير فيها قبل توفيرها لجميع المستخدمين.