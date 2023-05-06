شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق سبيس إكس لـ 56 قمرا صناعيا للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس مجموعة كبيرة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink وهبطت الصاروخ العائد في البحر، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 56 مركبة فضاء ستارلينك من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وعادت المرحلة الأولى من طائرة فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، حيث هبطت على متن طائرة بدون طيار تابعة لشركة سبيس إكس A Shortfall of Gravitas، والتي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، وفقاً لموقع space.

كان هذا هو الإطلاق السابع والهبوط لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة SpaceX .

استمرت المرحلة العليا من فالكون 9 في الصعود، ونشرت 56 قمرا صناعيا من Starlink في مدار أرضي منخفض أقل بقليل من 65 دقيقة بعد الإقلاع.

Starlink هو كوكبة SpaceX الضخمة والمتنامية من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، وأطلقت الشركة الآن أكثر من 4300 مركبة فضائية من Starlink حتى الآن، والغالبية العظمى منها تعمل حاليًا ، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، الذي يراقب مثل هذه الأشياء .

كان الإطلاق هو المهمة 29 المدارية لهذا العام لسبيس إكس والبعثة السابعة والعشرون لفالكون 9، وقد اشتملت الرحلتان المداريتان الأخريان لسبيس إكس هذا العام على صاروخ فالكون الثقيل للشركة.

لا تشمل الأرقام المذكورة أعلاه إطلاق SpaceX الأكثر شهرة لهذا العام - رحلة 20 أبريل التجريبية لـ Starship ، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، حيث لم تكن هذه المهمة مصممة للوصول إلى المدار، ولم تنتهي بتدمير مؤكد لـ Starship بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.