تكنولوجيا: صور تؤكد تصميم هاتف Oppo Reno10 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة Reno10 المتوسطة، ولقد جاءت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لتؤكد على تصميم Oppo Reno10 Pro قبل الإعلان المرتقب.

توضح التسريبات حجم الشاشة في هاتف Reno10 Pro القادم الذي يضم شاشة بحجم 6.7 إنش، مع كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بأبعاد 163.2 في 74.2 في 7.9مم، أو 10.2 مم عند الجزء البارز للكاميرة، ويضم الهاتف في الجزء السفلي منفذ USB-C، مع مكبرات صوتية شبكية.

كما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات، وزر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Reno10 Pro يضم رقاقة معالج Dimensity 8200.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن بعض تفاصيل مواصفات هاتف Reno10 Pro Plus، الذي يأتي بشاشة منحنية بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يضم إصدار Plus مستشعر IMX890 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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