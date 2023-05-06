شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف اثنين من الكواكب الضخمة تدور حول نجم قريب من شمسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت مجموعة دولية من علماء الفلك اثنين من الكواكب الخارجية الضخمة التي تدور حول نجم قزم قريب يعرف باسم TOI-2095، والذي يبعد 137 سنة ضوئية عن الشمس.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، قإنه باستخدام القمر الصناعي المخصص لمسح الكواكب الخارجية العابرة TESS، التابع لوكالة ناسا، اكتشف فريق دولي من علماء الفلك الكوكبين خارج المجموعة الشمسية، وهما يدوران حول النجم القزم في فترات مدارية قصيرة.

وبحسب النتائج النتائج المنشورة في مجلة arXiv، فإن الأجرام السماوية الجديدة، المسماة TOI-2095 b وTOI-2095 c، تنتمي إلى فئة "الأرض الفائقة"، وتُمنح هذه التسمية للأجسام الفلكية التي تزيد كتلتها عن كوكبنا بما يتراوح بين 1 و10 مرات، بالإضافة إلى أن أحجامها تتراوح بين 1 و4 أنصاف أقطار الأرض.

ويجري القمر الصناعي TESS مسحا لنحو 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من الشمس بهدف البحث عن الكواكب الخارجية العابرة، بدءا من العوالم الصخرية الصغيرة وصولا إلى العمالقة الغازية.

وحتى الآن، حدد 6400 كوكب خارجي مرشح (TESS Objects of Interest، أو TOI)، تم تأكيد 330 منها حتى الآن.

والآن، أفاد فريق علماء الفلك بقيادة فيليبي مورغاس من جامعة لا لاغونا بإسبانيا، أنه تم تأكيد اثنين من الكواكب الخارجية والتي تم رصدها بواسطة TESS.

ومن خلال إجراء الملاحظات الضوئية وقياسات السرعة الشعاعية، وجدوا أن إشارات العبور في منحنى الضوء في TOI-2095 ذات طبيعة كوكبية.

ووفقا للدراسة، فإن الكوكب TOI-2095 b أكبر بنحو 25% من الأرض ويبلغ مداره 17.66 يوما، وهو الأقرب إلى نجمه المضيف، على مسافة نحو 0.1 وحدة فلكية (AU)، ولديه درجة حرارة توازن تبلغ 73.85 درجة مئوية (347 كلفن)، بينما تقدر كتلته بأن لا تزيد عن 4.1 كتلة أرضية.

أما الكوكب الثاني في النظام TOI-2095 c، فيبلغ نصف قطره نحو 1.33 نصف قطر الأرض، ويدور حول مضيفه كل 28.17 يوما، على مسافة نحو 0.137 وحدة فلكية منه. ولدى TOI-2095 c درجة حرارة توازن تقارب 23.85 درجة مئوية (297 كلفن)، وتم حساب كتلته القصوى بـ 7.4 كتلة أرضية.

ويشار إلى أن النجم المضيف TOI-2095 أصغر كتلة بنحو 56% من الشمس. وهو نجم قزم أحمر من الفئة الطيفية M2.5 V، وله درجة حرارة فعالة تبلغ 3485 درجة مئوية (3759 كلفن)، ومعدنية (وفرة من الحديد والهيدروجين) عند مستوى -0.24. ويقدر عمر النجم بما لا يقل عن مليار سنة.

ولاحظ مؤلفو الورقة البحثية أن الكواكب الخارجية المكتشفة حديثا قريبة من الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن في TOI-2095 وأن معاييرهما تجعلهما أهدافا جذابة لمزيد من ملاحظات المتابعة.