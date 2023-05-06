شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من تطبيق Google passkeys.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تطوير ميزة تستغني عن كلمات المرور، مع ميزة مفاتيح المرور الجديدة الخاصة بها أو Google passkeys، و هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مفاتيح مرور لتسجيل الدخول إلى تطبيقات وخدمات Google الخاصة بهم دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور ومصادقة تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع والوجه ورقم التعريف الشخصي اعتمادًا على أجهزتهم والخيارات المدعومة المتاحة.

أشياء يجب أن تعرفها عن استخدام Google passkeys

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تعلم أن مفاتيح المرور متاحة فقط لحسابات Google الشخصية، ولن تتمكن من إعداده مع حسابات العمل أو المدرسة في الوقت الحالي.

وإذا كان حسابك يحتوي على عملية التحقق بخطوتين أو كان مسجلاً في برنامج الحماية المتقدمة ، فستتجاوز خطوة المصادقة الثانية عن طريق تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور ، نظرًا لأن هذا يتحقق من امتلاكك لجهازك.

مخاوف أمنية يجب وضعها في الاعتبار.

مع ملاحظة أنه عند إنشاء مفتاح مرور، فإنك تهتم بخيار تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور أولاً ، وبدون كلمة مرور، لذا ، فإن إنشاء مفتاح مرور يعني أن أي شخص يمكنه إلغاء قفل جهازك يمكنه تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب Google الخاص بك، لذلك ، يُنصح بإنشاء مفتاح مرور لحسابك فقط من أجهزتك الشخصية ، تلك التي تتحكم فيها.

الأجهزة التي يمكنك إنشاء مفتاح مرور لها

- كمبيوتر محمول أو سطح مكتب يعمل بنظام التشغيل Windows 10 أو macOS Ventura أو أحدث

- الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 16 أو Android 9 أو أحدث

- مفتاح أمان للأجهزة يدعم بروتوكول FIDO2

الأشياء التي ستحتاجها لإنشاء مفتاح مرور

- جهاز يحتوي على Chrome 109 أو أحدث ، Safari 16 أو أحدث ، Edge 109 أو أحدث.

لإنشاء مفتاح مرور ، ستحتاج إلى تمكين ما يلي:

- قفل الشاشة

-البلوتوث: إذا كنت تريد استخدام مفتاح مرور على الهاتف لتسجيل الدخول إلى كمبيوتر آخر

خطوات إنشاء مفتاح مرور

أول شيء أولاً ، إذا كان لديك جهاز Android مسجل في حساب Google ، فسيتم تسجيله تلقائيًا في مفتاح المرور، وإذا لم يكن لديك هاتف Android مسجل أو تريد فقط إنشاء مفتاح مرور جديد لجهاز مختلف ، فاتبع هذه الخطوات.

خطوات

1. توجه إلى حسابك على جوجل وانقر على انقر فوق الأمان

2. قم بالتمرير لأسفل وابحث عن كيفية تسجيل الدخول إلى Google

3. الآن ، انقر فوق خيار Passkeys

4. انقر فوق إنشاء مفتاح مرور ومتابعة

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

6. لإكمال إنشاء مفتاح المرور الخاص بك ، قد يُطلب منك إلغاء قفل جهازك.

7. لإنشاء مفاتيح مرور على أجهزة متعددة ، كرر هذه الخطوات من تلك الأجهزة.

كيفية استخدام مفتاح المرور لتسجيل الدخول إلى حساب Google والتطبيقات والخدمات

بمجرد إنشاء مفتاح مرور لجهازك وحسابك. ما عليك سوى استخدام هذا الجهاز لتسجيل الدخول إلى حساب Google. بمجرد إدخال عنوان بريدك الإلكتروني ، سيطالبك باستخدام مفتاح المرور لتسجيل الدخول. اضغط على "متابعة" والمصادقة عليه عبر بصمة الإصبع أو الوجه أو رقم التعريف الشخصي مهما كنت تستخدمه لإنشاء مفتاح المرور.