شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن حزمة المسار Model S Plaid بسرعة قصوى 200 ميل بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Tesla عن حزمة مسار بقيمة 20000 دولار للطراز S Plaid، ما سمح لها أخيرًا بالوصول إلى السرعة القصوى 200 ميل في الساعة التي وعدت بها شركة صناعة السيارات عندما تم الإعلان عنها لأول مرة.

ويمكن أن تصل سيارات Model S Plaid التي سلمتها الشركة بعد توفرها إلى حوالي 163 ميلاً في الساعة ، وهي سريعة ، ولكن ليس بسرعة 200 ميلاً في الساعة، وفقا لتقرير engadget.

وتبين أن Tesla وضعت قيودًا على برامجها لمنعها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة. وفقًا لـ Electrek ، أرادت الشركة أن يكون للمركبة مكابح أكبر أولاً ، حتى تتمكن من إبطاء السرعة بشكل أفضل من السرعات العالية حقًا.

وعندما تزور صفحة طلب نموذج S Plaid ، سترى ملاحظة عند الضغط فوق مواصفات سرعة الإيقاف 200 ميل في الساعة بأن المواصفات المشار إليها تتطلب ترقيات مدفوعة للأجهزة، وستكلفك حزمة المسار الجديدة 15000 دولار مقابل مجموعة أدوات الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني ، أو 20000 دولار لمجموعة المكابح وحزمة العجلات والإطارات المحسّنة للأداء واستخدام المسار.

وستحتاج إلى مكابح السيراميك لتتمكن من فتح السرعة القصوى للسيارة ، ولكن يمكنك أيضًا شراء مجموعة العجلة والإطارات فقط مقابل 6000 دولار .

وبدأت شركة صناعة السيارات لأول مرة في تقديم مجموعة الفرامل الخزفية مقابل 20000 دولار في عام 2021 ، لكنها لم تبدأ بعد في تثبيتها على سيارات العملاء. (بينما كانت هناك شركة كانت قادرة على تجاوز قيود برنامج Model S Plaid العام الماضي ، كان عليها اختراق برنامج السيارة وتثبيت مكابح طرف ثالث.) تحتوي صفحات حزمة المسار الجديدة على تاريخ واضح لتوافرها ، على الرغم من: سيتم طرحها في يونيو 2023 ويمكن شراؤها من تطبيق Tesla.