شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة Capita البريطانية لتعهدات المعاشات التعاقدية تتعرض للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة التعهدات Capita البريطانية لعملائها من أصحاب المعاشات التعاقدية أن بعض البيانات التي عالجتها من المحتمل أن تكون قد تعرضت للاختراق خلال حادث إلكتروني وقع مؤخرًا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز

وقالت الشركة، التي تأثرت بحادث إلكتروني في مارس ، الشهر الماضي إنه لا يوجد دليل على تعرض أي بيانات للاختراق بعد أن تأثرت تطبيقات Microsoft Office 365 الداخلية، وذكرت الصحيفة نقلاً عن مراسلات تم إرسالها إلى الأمناء أن فريقًا كبيرًا من الموظفين في Capita قد فتش الخوادم المتأثرة وحدد أن بعض بيانات المعاشات التقاعدية التي تعالجها Capita نيابة عن عملائها "من المحتمل أن تكون قد تم تسريبها".

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لرويترز "كابيتا تعمل عن كثب مع المستشارين المتخصصين وخبراء الطب الشرعي في التحقيق في الحادث لتقديم ضمانات بشأن أي عميل أو مورد أو زميل محتمل لاستخراج البيانات"، وأضاف المتحدث أن شركة التعهيد البريطانية "تواصل العمل من خلال تحقيقات الطب الشرعي وإبلاغ أي عملاء أو موردين أو زملاء يتأثرون في الوقت المناسب".

ومن بين عملائها ، تقدم الشركة للحكومة البريطانية خدمات للتواصل مع المواطنين بما في ذلك إدارة الضرائب وتقنية المعلومات، خدمات المجالس، وأضاف التقرير أنه "لا يوجد دليل" على أن بيانات المعاشات التقاعدية متاحة على شبكة الإنترنت المظلمة وأن لديها أخصائي خارجي يتحقق على أساس منتظم.

وقال التقرير إنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير.