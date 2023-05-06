شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تعيين "إيموجي" متحرك كصورة ملفك الشخصي على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم تليجرام، منافسة WhatsApp، بطرح ميزات وتحديثات جديدة لتطبيقها لتحسين تجربة المستخدم، حيث أصدرت منصة المراسلة الفورية تحديثًا في فبراير جلب عددًا كبيرًا من الميزات، بما في ذلك صانع صور الملف الشخصي، وترجمة الدردشات بالكامل، وفئات الرموز التعبيرية والمزيد.





منشئ الصورة الشخصية لتليجرامتتيح هذه الميزة للمستخدمين تخصيص صورة ملفهم الشخصي واستخدام الرموز التعبيرية كصورة لملفهم الشخصي، ويمكن للمستخدمين تخصيص صور الملف الشخصي باستخدام أي "إيموجي" (متحرك أو ثابت) وأيضًا اختيار خلفية. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا اقتراح "إيموجي" كصورة ملف شخصي لأي من جهات الاتصال الخاصة بهم ويمكنهم أيضًا استخدام الرموز التعبيرية في محادثة.

إليك دليل مفصل خطوة بخطوة لمساعدتك في تعيين "إيموجي" متحرك كصورة ملفك الشخصي في تليجرام:





طريقة تعيين "إيموجي" متحرك كصورة ملفك الشخصي على ايفون- قم بتشغيل تطبيق تليجرام على جهاز iOS الخاص بك.

- انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" واضغط على صورة ملفك الشخصي.

- اضغط على زر تغيير صورة الملف الشخصي المتاح أسفل صورة ملفك الشخصي.

- حدد الخيار Set Emoji من النافذة المنبثقة.

- حدد أي "إيموجي" متحرك من مجموعة الرموز التعبيرية.

- يمكنك أيضًا اختيار لون خلفية الرموز التعبيرية.

- بمجرد ضبط كل شيء ، اضغط على زر تم.





طريقة تعيين "إيموجي" متحرك كصورة ملفك الشخصي على Android- افتح تطبيق تليجرام على جهاز Android الخاص بك.

- اضغط على زر قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتاح في الزاوية اليسرى.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي وحدد زر تحرير.

- حدد رمزًا تعبيريًا تريد تعيينه كصورة ملف تعريف تليجرام.

- يمكنك أيضًا اختيار لون الخلفية حسب تفضيلاتك.

- أخيرًا ، اضغط على زر تم.