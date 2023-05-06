شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لتوفير تقنية شبيهة بـ ChatGPT إلى Alexa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن أرباحها الفصلية الأسبوع الماضي وأثناء مكالمة المستثمرين ، قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي إن الشركة تريد أن تجعل أليكسا "أفضل مساعد شخصي في العالم"، وقال إن عملاق التجارة الإلكترونية يطور نماذج لغوية أكبر وأكثر قدرة (LLMs) لهذا الغرض، وقد ألقى تقرير جديد مزيدًا من الضوء على نفس الادعاء بأن أمازون تتطلع إلى إضافة تقنية روبوت الدردشة التي تشبه ChatGPT إلى Alexa.

ونقلاً عن وثيقة ، قال تقرير صادر عن Business Insider (عبر The Verge) إن Amazon ستعتمد على LLM تم تطويره محليًا والذي من شأنه تشغيل Alexa الأحدث والأكثر قدرة، فيما تطلق أمازون على LLM Alexa Teacher Model ، لكن متحدثًا باسم الشركة ردد تعليقات Jassy قائلة إن أمازون تقوم ببناء LLM أكبر "أكثر تعميماً وقدرة" لجعل Alexa "أكثر استباقية ومحادثة".

وقال المتحدث أيضًا أن Alexa تستخدم نموذج المعلم لعدة سنوات، وتمامًا مثل Amazon ، تعتمد Google أيضًا على نماذج اللغة الخاصة بها لـ Bard ، لكن Microsoft Bing تستخدم نماذج طورتها OpenAI ، الشركة التي استثمرت فيها Microsoft المليارات.

أليكسا لتكون أكثر حوارية

يقال إن أمازون تريد من Alexa التفكير بدلاً من "الجلب من قاعدة بيانات"، و في أحد أقسام الوثيقة ، بعنوان "Alexa LLM Entertainment Use Cases" ، يُقترح أن يساعد نظام الذكاء الاصطناعي الجديد Alexa في تقديم توصيات إعلامية ، ونقل الأخبار ، ورواية القصص بشكل أكثر حوارية.