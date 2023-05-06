شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء كلمة مرور قوية وحساب أكثر أمانًا على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو إدارة كلمات المرور أمرًا يسيرًا، ولكنها ليست كما تبدو تمامًا، كلمات المرور القوية والفريدة مهمة للحفاظ على المعلومات الشخصية والمهنية آمنة ومأمونة، يضمن ذلك عدم اختراق كلمات المرور أثناء تصفح الويب، يمكن أن تساعد ممارسة الإدارة الجيدة لكلمات المرور في إنشاء كلمات المرور وتخزينها واستردادها ومشاركتها بأمان.

وتعد كلمات المرور مكونًا مهمًا للأمان عبر الإنترنت ، ويمكن أن يؤدي استخدام كلمات مرور ضعيفة أو سهلة إلى جعل المعلومات الشخصية عرضة للقراصنة ومجرمي الإنترنت، فعلى سبيل المثال ، إعادة استخدام كلمات المرور للحسابات المهمة أمر محفوف بالمخاطر. إذا حصل شخص ما على كلمة المرور لحساب واحد ، فيمكنه الوصول إلى البريد الإلكتروني والعنوان وحتى الأموال.

وتمتلك جوجل أداة Password Manager التي يمكن أن تساعد المستخدمين على إنشاء كلمات المرور وتذكرها وتعبئتها تلقائيًا على الكمبيوتر أو الهاتف: على الويب في Chrome ، وأيضًا عبر تطبيقات Android و iOS.

في حالة اختراق كلمة المرور، يمكن استخدام معلومات الاسترداد للمساعدة:

اكتشف ما إذا كان شخص آخر يستخدم الحساب

استرجع الحساب إذا كان شخص آخر يعرف كلمة المرور

ادخل إلى حسابك إذا نسيت كلمة مرورك أو لم تتمكن من تسجيل الدخول لسبب آخر

يمكن أيضًا استخدام معلومات الاسترداد لمساعدة المستخدمين في حالة وجود نشاط غير عادي في الحساب.

لإضافة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطوارئ ، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك.

2. في لوحة التنقل اليمنى ، انقر فوق المعلومات الشخصية.

3. في لوحة معلومات الاتصال ، انقر فوق البريد الإلكتروني.

4. انقر فوق إضافة بريد إلكتروني مخصص للاسترداد.

لإضافة رقم هاتف للاسترداد ، اتبع التعليمات

1. انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك.

2. في لوحة التنقل اليمنى ، انقر فوق المعلومات الشخصية.

3. في لوحة معلومات الاتصال ، انقر فوق الهاتف.

4. انقر فوق إضافة هاتف الاسترداد.