شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وايمو تضاعف سيارات الأجرة الآلية بدون سائق فى فينيكس وسان فرانسسكو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وايمو على مضاعفة منطقة التشغيل لأسطولها من سيارات الأجرة ذاتية القيادة ، مما يجعل ما تسميه الشركة "أكبر منطقة خدمة ذاتية التحكم بالكامل في العالم، ويقتصر النمو السريع على فينيكس وسان فرانسيسكو، لكن لدى وايمو خطط كبيرة لكلا المنطقتين، وفقًا لتقرير engadget.

وفى فينيكس على سبيل المثال لم تعد السيارات ذاتية القيادة مقتصرة على منطقة المترو فقط وستسافر إلى المجتمعات المجاورة مثل تشاندلر وتيمبي وميسا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 180 ميلًا مربعًا وهي أكبر بأربع مرات من منطقة الخدمة الأولية عندما تم إطلاقها في عام 2020.

وتستضيف Phoenix أيضًا إصدارًا تجريبيًا مفتوحًا حقيقيًا للخدمة، حيث يمكن لأي شخص في المنطقة لديه تطبيق Waymo One طلب شراء الأنابيب سيارة روبو ساخنة، وافتتح وايمو محطة ثانية لطلب سيارات الأجرة في المدينة لمساعدة المسافرين من وإلى المطار.

وتتواجد الشركة في سان فرانسيسكو منذ عدة أشهر فقط ، لذلك لا تتوقع نفس النوع من النمو كما رأينا في فينيكس. ومع ذلك، يقول وايمو إن الخدمة تتوسع إلى أجزاء جديدة من المدينة ، مثل نورث بيتش وفيشرمانز وارف.

ويجب أن تكون مسجلاً في برنامج Trusted Tester التابع للشركة لتوجيه الدعوة لسيارة ذاتية القيادة في المدينة في الوقت الحالي، حيث لا تزال الشركة تنتظر الحصول على تصريح نهائي لفتح البرنامج للجمهور العام. ولتحقيق هذه الغاية، يقول وايمو إنه يوجد حاليًا "عشرات الآلاف" من سكان سان فرانسيسكو على قائمة الانتظار.

وقال ساسوات بانيغراهي ، كبير مسؤولي المنتجات في Waymo: "تظل Waymo One الخدمة الوحيدة والأكبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العالم لاستدعاء سيارات الأجرة - حيث تخدم آلاف الرحلات في أسواق رئيسية متعددة - ونحن نتوسع بسرعة".

وتروج الشركة لأكثر من عشرة آلاف رحلة في الأسبوع مع زيادة مقترحة إلى 100000 رحلة بحلول الصيف المقبل للوصول إلى هناك ، وتقول Waymo إنها تنفذ تحديثات البرامج لزيادة الموثوقية ، مع تحسين اكتشاف إيماءات اليد ، ومناورات متعددة النقاط أكثر تنوعًا وأدوات جديدة للتعامل مع الطقس العاصف. تتحول العلامة التجارية المملوكة لشركة Alphabet أيضًا إلى أسطول يعمل بالكهرباء بالكامل.

وأخيرًا ، لم تنس Waymo مدينة لوس أنجلوس ، أحدث مدنها التجريبية ، قائلة إنها تواصل "تنمية عمليات اختبار الراكبين فقط" في المنطقة.