شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثًا أمنيًا جديدًا سريعًا لنظام iOS يحمي الأجهزة من التهديدات الوشيكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل أول تحديث من نوع جديد من التحديثات الأمنية لأجهزة iPhone وiPad و Mac، يُطلق عليه "الاستجابة الأمنية السريعة"، وتهدف إصدارات البرامج هذه إلى تقديم تحسينات أمان مهمة للأجهزة بين تحديثات نظام التشغيل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، يمكن للتحديث أن يساعد في إصلاح نقاط الضعف داخل البرنامج والتي يمكن أن تمنح المتسللين الوصول إلى هاتفك الذكي.



وتم توفير أول "استجابة أمنية سريعة" لأجهزة Apple التي تعمل بأحدث إصدارات iOS و iPadOS و macOS، وهي iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 و macOS 13.3.1 ، والتي تم إصدارها جميعًا الشهر الماضي.

يأتي إطلاق أول "استجابة أمنية سريعة" بعد أقل من شهر من إصدار iOS 16.4.1 ، مما أدى إلى إصلاح عيبين أمنيين ملحين، وكان من الممكن أن يسمح كلاهما للقراصنة بالتسلل إلى الجهاز و "تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية" ، وفقًا لشركة أبل.



كان من الممكن أن يمنحهم هذا الرمز الوصول إلى البيانات الخاصة، والسماح لهم بالتحكم في وظائف الجهاز والسماح لهم بتثبيت البرامج الضارة.



كما كان من الممكن أن يسمح لهم بالتحكم في الأجهزة الأخرى المتصلة بالشبكة، أو الإنترنت، التي كان الأصل متصلاً بها.



قالت شركة أبل، إنه يمكن استخدام "تحديثات الأمان السريعة" الجديدة "للتخفيف من بعض مشكلات الأمان بسرعة أكبر"، والتي ربما تم بالفعل استغلالها أو الإبلاغ عن وجودها.



يمكنهم أيضًا المساعدة في تحسين مكتبات النظام المهمة، وهى مجموعات مكونات البرامج التي تسمح بتشغيل نظام التشغيل والتطبيقات، على سبيل المثال، متصفح الويب Safari أو محرك WebKit الخاص به.



وجدير بالذكر أنه تم الكشف عن مفهوم "الاستجابات الأمنية السريعة" في مؤتمر مطوري Apple العالمي (WWDC) العام الماضي.