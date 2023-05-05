شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد مستثمرى DeepMind: نماذج الذكاء الاصطناعى الحالية ليست خطرًا على الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل ومايكروسوفت على تطوير روبوتات محادثة مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم روبوتات المحادثة هذه التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لتوليد ردود شبيهة بالإنسان، ولكن إذا تم تصديق مستثمر مبكر في مختبر الأبحاث DeepMind، فإن الصناعة لا تزال بعيدة بعض الشيء عن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان على الرغم من التقدم السريع في التكنولوجيا.

ونقلت قناة سي إن بي سي عن همايون شيخ ، المستثمر المؤسس في شركة ديب مايند الناشئة للذكاء الاصطناعي ، قوله: "فيما يتعلق بالذكاء العام الاصطناعي ، أوبن إيه آي ، أو شات جي بي تي: الأمر أشبه بالقول إننا سنقفز إلى القمر".

وأضاف شيخ : "لقد قمنا بقفزة كبيرة ، لكننا لم نصل إلى القمر بعد". كما أشار إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) التي طورتها شركة OpenAI المدعومة من Microsoft تبعد سنوات ضوئية عن الذكاء الاصطناعي العام أو AGI، الذكاء الاصطناعي العام هو نظام افتراضي يقال إنه قادر على إكمال أي مهمة تمامًا مثل البشر.

ووفقًا للمستثمر ، الذي هو الآن المؤسس المشارك لشركة Fetch.ai الناشئة للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ، قال إن LLM محدودة للغاية، وأضاف: "كيف يمكنك دفعهم فعلًا إلى القيام بأشياء معينة لا يزال في مراحله الأولى. هذا كثير جدًا: لم يولد Google بعد ، ولكن ياهو كذلك".

وجاءت تعليقاته بعد أسابيع من دمج Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، DeepMind مع Google Brain ، لإنشاء Google DeepMind ، من أجل التنافس بشكل أفضل مع لاعبي الصناعة مثل مايكروسوفت، فيما أطلقت جوجل روبوت الدردشة الخاص بها ، Bard ، في مارس من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال ديميس هاسابيس ، مؤسس شركة DeepMind والذي يلعب دورًا مركزيًا في Google DeepMind ، إن بعض أشكال الذكاء الاصطناعي العام قد يكون ممكنًا "في السنوات القليلة المقبلة"، واستحوذت Google على DeepMind مقابل 500 مليون دولار في عام 2014.