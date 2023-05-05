الجانب المظلم.. «الأب الروحي للذكاء الاصطناعي» يكشف حقائق مخيفة عن التكنولوجيا المثيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن استقالة جيفري هينتون عالم الحواسيب والذي وصف بأنه "الأب الروح الروحي للذكاء الاصطناعي"، من شركة "جوجل"، مثلت صدمة في الأوساط التقنية، وذلك على خلفية التحذيرات التي أطلقها من الخطر الي تمثله تقنيات الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وجيفري هينتون هو مبتكر الأساس التقني لمنظومة الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت فيما بعد أساسا لمشاريع مستقبلية كثيرة تضخ فيها شركات التكنولوجيا العملاقة استثمارات ضخمة.

ووفقا لـ "دويتشه فيله"، فإنه وبهذه الاستقالة، ينضم هينتون إلى مجموعة متزايدة من المنتقدين، الذين يقولون إن شركات التقنية العالمية تتسابق نحو خطر محدق بتطويرها منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا التي تدعم برامج الدردشة الشهيرة مثل Chat GPT.

تقنية مرعبة

ويقول هينتون، الذي عمل لأكثر من 10 سنوات في جوجل، إن بعض مخاطر برامج الدردشة الآلية باتت "مخيفة للغاية"، متابعاً: "في الوقت الحالي، هم ليسوا أكثر ذكاء منا، لكنني أعتقد أنهم قد يفوقوننا ذكاء قريبًا".

وأعرب هينتون عن ندمه الشديد على المشاركة في أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من أهمية التقنية الحديثة في مجالات حيوية كأبحاث الأدوية والتعليم، إلا أن مراقبين يرون أن هناك مخاوف متعاظمة من إطلاق "شيء خطير" قد يصعب السيطرة عليه لاحقاً.

وأعرب خبراء التقنية عن خشيتهم من أن نموذج الذكاء الاصطناعي "GPT" يمكن أن يكون بالفعل مصدراً للتضليل ونشر المعلومات غير الصحيحة كما يمكن أن يشكل خطرًا على الوظائف.

كما يذهب أكثر القلقين في مجال التكنولوجيا إلى أنه قد يشكل خطرًا على البشرية نفسها.

سيناريوهات كارثية

وصرح هينتون بأن وجود مثل هذه التقنية الآخذة في التطور بسرعة في أيدي الجهات السيئة "سيكون نوعاً من أسوأ السيناريوهات، نوع من السيناريوهات الكابوسية".

وأضاف: "يمكنك أن تتخيل ما سيكون عليه الأمر، على سبيل المثال، إن قام بعض الفاعلين السيئين باتخاذ قرار بمنح الروبوتات القدرة على إنشاء أهداف فرعية خاصة بها".

وأعرب جيفري هينتون عن خوفه من تمكن الذكاء الاصطناعي من إنشاء برمجيات كمبيوتر يمكنها أن تقوم من خلالها بتشغيل برامج أخرى بنفسها ليأتي يوم تصبح فيه تلك الروبوتات قاتلة وتمتلك سلاحاً يمكنها تشغيله دون إذن البشر.