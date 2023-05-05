موعد ذروته وأماكن رؤيته.. أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ساعات قليلة وتشهد أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية أول خسوف للقمر في عام 2023، حيث سيحدث خسوف القمر الظلي اليوم الجمعة، وفيه ستكون الأرض بين الشمس والقمر، الأمر الذي سيمنع ضوء الشمس من الوصول إلى القمر ويلقي بظلال عملاقة على القمر ليحدث الخسوف الظلي، وهو نوع نادر من الخسوف.

ويحدث الخسوف الجزئي الظلي للقمر عندما يمر جزء من القمر عبر ظل الأرض، وأثناء الكسوف الجزئي، غالبًا ما يبدو ظل الأرض داكنًا على جانب القمر، ويمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة بدون الحاجة لأي معدات متخصصة على عكس كسوف الشمس الذي يمنع النظر إليه لخطورته على العين.

ووفقا لمعهد البحوث الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الخسوف الظلي للقمر في مناطق جنوب وشرق قارة أوربا وقارة أستراليا ومعظم قارة أسيا وقارة أفريقيا والمحيط الباسفيكي والمحيط االأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.

وأضاف المعهد أن خسوف القمر سيُرى في المملكة العربية السعودية وبعض مناطق من العالم العربي، إلا أنه يصعب رؤيته في مصر.

ومن المتوقع أن يستمر الخسوف لمدة 4 ساعات و18 دقيقة، وسيكون 96% من قرص القمر داخل شبة ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

وسيبدو القمر أثناء الخسوف أقل بريقا عن المعتاد بشكل يكاد يكون غير ملحوظ، كما يغمق لونه قليلا أيضا إلى أن يخرج من شبه ظل الأرض، وسيكون موعد ذروة الخسوف بتوقيت القاهرة الساعة 10:22 مساءا تقريبا.

ومن المتوقع أن تشهد الأرض خسوف ثاني للقمر في 2023، حيث سيحدث خسوفًا جزئيًا للقمر في 28 أكتوبر المقبل وسيكون مرئيًا عبر أجزاء من الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

وبحسب ما أعلنته وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، فإن خسوف القمر الظلي المقبل من المتوقع حدوثه في 25 مارس 2025