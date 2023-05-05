شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يفك تشفير إشارات دماغ القوارض فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من جامعة (EPFL) السويسرية أداة ذكاء اصطناعي (AI) يمكنها تفسير إشارات دماغ القوارض، حيث تم تدريب الخوارزمية، المسماة CEBRA، على تعيين النشاط العصبي لإطارات معينة في مقاطع الفيديو، بحيث يمكنها بعد ذلك التنبؤ وإعادة بناء ما ينظر إليه الفأر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من استخدام الباحثين في جامعة تكساس في أوستن للذكاء الاصطناعي لتحويل أفكار الناس إلى نص في الوقت الفعلي.

وقال الدكتور ماكنزي ماتيس، الباحث الرئيسي في الدراسة، "في المستقبل، نظرًا لأن CEBRA لا تقتصر على الرؤية، نعتقد أنها أداة قوية لواجهات آلة الدماغ"، مضيفا "على سبيل المثال، يمكن استخدامه للتحكم في مؤشرات الكمبيوتر لدى المرضى الذين لا يستطيعون الحركة، أو يمكن استخدامه للمساعدة في توفير الأحاسيس البصرية للمكفوفين إذا كان مقترنًا بتحفيز الدماغ في الوقت الفعلي".

وأشار ماتيس، "بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بهذا تمامًا وسنواته التي تفصلنا عنها، ولكن هذه هي المجالات التي يسعدني أن أرى الناس يستخدمون CEBRA من أجلها."

وبالنسبة للدراسة، التي نُشرت اليوم في مجلة Nature، درب الباحثون CEBRA باستخدام الأفلام التي شاهدتها الفئران ونشاط الدماغ في الوقت الفعلي، وتم قياس بعض النشاط مباشرة باستخدام مجسات قطب كهربائي تم إدخالها في منطقة القشرة البصرية للدماغ.

كما تم جمع الباقي باستخدام مجسات ضوئية على فئران معدلة وراثيًا تتحول عصبوناتها إلى اللون الأخضر عند تنشيطها.

وتعرفت CEBRA على إشارات الدماغ المرتبطة بإطارات فيلم معين، باستخدام هذه البيانات، ثم أُعطي بعض النشاط الدماغي الجديد الذي لم يسبق له مثيل، من فأر يشاهد مثالًا مختلفًا قليلاً عن مقطع الفيلم.

ومن هذا المنطلق، كان قادرًا على التنبؤ بالإطار الذي كان الفأر يشاهده في الوقت الفعلي، وقام الباحثون بتحويل هذه البيانات إلى فيلم خاص به.

قال الدكتور ماتيس لـ MailOnline: "نحن لا نتوقع كل بكسل، بل نتوقع الإطار، ونعتقد أن الدقة التي تزيد عن 95% مثيرة للغاية.. لكن فك التشفير هذا هو شيء نخطط للقيام به بعد ذلك".

تُظهر شاشة منفصلة ما تعتقد CEBRA أن الماوس ينظر إليه، وهو مقطع فيديو متطابق تقريبًا، وإن كان أكثر تشويشًا.

كما أن الخوارزمية قادرة على القيام بذلك باستخدام بيانات من 1% فقط من الخلايا العصبية في القشرة البصرية للفأر، أي ما يعادل حوالي 0.5 مليون خلية عصبية.